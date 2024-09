Lebenslange Haft wegen Heimtückemordes an Ehefrau für Mann in Oldenburg

Wie ein Gerichtssprecher mitteilte, wurde der Mann als voll schuldfähig eingestuft. Das Gericht folgte mit seinem Urteil den Anträgen von Staatsanwaltschaft und Nebenklage. Die Verteidigung hatte auf acht Jahre Haft wegen Totschlags plädiert.

Laut Anklage hatte der Mann seine Frau Mitte Februar mit einem Messer heimtückisch getötet. Er lauerte ihr dazu am frühen Morgen an ihrer neuen Wohnung an der Haustür auf. Nach dem Mord floh er im Auto über die Autobahn 1 in Richtung Bremen, wo es zu einem Verkehrsunfall kam. Motiv für die Tat war laut Anklage, dass der Mann die Frau nach ihrer Trennung von ihm „bestrafen“ wollte. (afp)