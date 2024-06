Kaiserslautern: Mann in Bahnhofsunterführung niedergestochen

Nach ersten Erkenntnissen habe eine Frau den 64-Jährigen am Nachmittag in der Unterführung zum Hauptbahnhof mit einem Messer verletzt, teilte das Polizeipräsidium Westpfalz mit. Das Opfer starb später in einem Krankenhaus.

Kräfte des Polizeipräsidiums Westpfalz und der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern fahndeten nach der Verdächtigen, dazu wurde der Bahnverkehr vorübergehend eingestellt. Am Nachmittag stellte sich eine 20-Jährige in Landstuhl. Sie wurde vorläufig festgenommen. Nähere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. (afp)