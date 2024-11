Bereit für eine neue Phase: NBA-Star tritt zurück, um seinem Glauben an Gott folgen zu können

A.J. Griffin, ehemaliger NBA-Star (National Basketball Association) ist 21 Jahre alt. Und will dem Ruf Gottes folgen. Kürzlich hat der Basketballstar die Entscheidung getroffen, die NBA zu verlassen – um sich vollzeit dem christlichen Dienst zu widmen.

„Diese Entscheidung mag der Welt verrückt oder abnormal erscheinen, aber ich bin nicht hier, um Menschen zu gefallen, sondern nur meinem Vater im Himmel“, erklärt er in einem YouTube-Video seine Entscheidung.

Im Jahr 2020 gab Griffin sein Leben Jesus hin und sagte, „es war die beste Entscheidung“, die er je getroffen habe. Während er seine Beziehung zu Gott vertiefte, sagt Griffin, hätten sich seine Werte und sein Herz verändert.

Wo er früher Basketball als sein „Alles“ betrachtet habe, habe er nun etwas Größeres gefunden, das er an die erste Stelle in seinem Leben setzen konnte. „Wir sagen, wir finden Gott, aber er findet uns“, sagt Griffin im Video.

„Ich denke, Basketball ist gewissermaßen meine Leidenschaft. Ich dachte, das sei der Grund, warum ich lebe, aber als ich zu Gott fand, zeigte Er mir, dass wir alle dazu geschaffen sind, Gott zu verherrlichen, dass wir alle eine Bestimmung haben – eine gottgegebene Bestimmung – aber wir müssen diesen Schritt machen.“

Obwohl sich seine Sicht auf den Sport verändert hatte, spielte Griffin zunächst weiterhin Basketball. Im Jahr 2021 entschied sich der hoch bewertete Highschool-Rekrut, nach seinem Abschluss an der Archbishop Stepinac High School in White Plains, New York, für die Duke University zu spielen.

Griffin spielte eine Saison lang bei Duke und führte sein Team zu den Final Four (Halbfinalspiele) der nationalen Collegemeisterschaften („March Madness“) der NCAA Division I, bevor er zwei Spielzeiten bei den Atlanta Hawks in der NBA verbrachte. Seine letzte Saison spielte er bei den Houston Rockets, wie „Sports Spectrum“ berichtet.

„Durch Gottes Gnade und Barmherzigkeit durfte ich die gute Nachricht des Evangeliums verbreiten, wo immer ich war“, erklärte Griffin. In diesen Jahren fiel es Griffin leicht, seinen Glauben weiterzugeben, und das macht er auch heute noch gern. In den sozialen Medien spricht er oft über seine geistliche Reise und gibt anderen Gläubigen Ratschläge.

Über seine Jahre im Basketball sagte Griffin: „Ich bedauere nichts. Ich bin wirklich gesegnet, diese Reise gemacht zu haben.“ Er fügte hinzu, dass ein Mensch allen Reichtum der Welt haben könne, aber was wirklich zähle, sei seine Beziehung zu Gott.

Im September dieses Jahres traf Griffin eine wegweisende Entscheidung, als er spürte, dass seine Liebe zum Wort Gottes ihn möglicherweise in eine andere Richtung als den Basketball führen könnte. Getragen von seinem Glauben entschied sich Griffin, die NBA zu verlassen und in den geistlichen Dienst einzutreten.

Mit dieser Entscheidung lässt der junge Basketballstar all den Ruhm und Reichtum hinter sich, den er als Profibasketballspieler hätte erlangen können. Doch Griffin ist überzeugt, dass sein Glaube das Opfer wert sei, und sagt, Gott sei „der Einzige, der dich erfüllen kann“.

„Er ist der Einzige, der dir einen Sinn geben kann. Ich habe das Gefühl, dass der Herr mich dazu aufgerufen hat, den Basketball wirklich loszulassen, um Ihm mehr zu dienen“, sagte er in einem Video, in dem er seine Entscheidung erklärte.

Viele haben gefragt: „Warum kannst du nicht Gott folgen und Basketball spielen?“ Es ist möglich, sagt Griffin in dem Video – und in der Tat hat er das in seinen Jahren bei Duke und in der NBA für eine kurze Zeit getan – aber letztlich hat er gespürt, dass Gott ihm sagte, er solle den Basketball loslassen und sich stattdessen auf ihn konzentrieren.

Die Arbeit in der NBA sei nur eine Phase in seinem Leben gewesen, sagt Griffin in dem Video, und Phasen gingen vorüber.

Jetzt ist er bereit für eine neue Phase. „Mir geht es gut, und ich freue mich einfach darauf, weiterhin das Werk des Herrn zu tun“, erklärt der ehemalige NBA-Profi.

Zuerst erschienen auf theepochtimes.com unter dem Titel „Choosing to ‘Follow God’ Over Basketball: NBA Star AJ Griffin Shares Why He Retired at 21“. (Übersetzung und redaktionelle Bearbeitung sm)