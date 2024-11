Oasis: „Beste Gitarre der Welt“ für 271.000 Euro verkauft

Drei Monate nach der Comeback-Ankündigung seiner Band Oasis ist eine Gitarre von Noel Gallagher für 226.800 Pfund (mehr als 271.000 Euro) versteigert worden.

Wie das Online-Auktionshaus Propstore am Samstag mitteilte, hatte der Gitarrenbauer Gibson die Silver Sparkle Gibson Les Paul Florentine 1997 speziell für den Britpop-Star gebaut. In einem Interview sagte Gallagher damals, das Instrument sei die „beste Gitarre der Welt“.

Neue Welttournee der Gallagher-Brüder

Gallagher hatte die E-Gitarre zur Hochzeit der Britpop-Ära genutzt, unter anderem bei den Aufnahmen zum dritten Oasis-Album „Be Here Now“ und bei Auftritten in den US-Fernsehsendungen „David Letterman Show“ und „Saturday Night Live“.

Die 1991 in Manchester von den Brüdern Noel und Liam Gallagher gegründete Band Oasis gilt als Mitbegründerin der Britpop-Ära, ihre Platten mit Hits wie „Wonderwall“ und „Don’t Look Back In Anger“ verkauften sich millionenfach.

2009 führte ein Zerwürfnis der Gallagher-Brüder zur Auflösung der Band.

Im August legten Noel und Liam Gallagher ihren Streit nach 15 Jahren bei und kündigten für 2025 eine gemeinsame Welttournee an. Die Tickets waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. (afp/red)