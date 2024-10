Musk sieht in „Spiegel“-Artikel Aufruf zum Attentat auf ihn

Elon Musk deutet an, dass ein Bericht des „Spiegels“ unter dem Titel „Staatsfeind Nummer zwei“ Menschen dazu ermutige, ein Attentat auf ihn zu verüben.

„Ich war gerade auf dem Cover, von, ich glaube, dem größten Magazin in Deutschland, das ‚Der Spiegel‘ heißt, und sie sagen, dass ich der Feind Nummer 2 bin. Feind Nummer 2 wovon? Der Demokratie? Ich bin für die Demokratie. Alles, was ich versuche, ist, die Verfassung zu wahren und sicherzustellen, dass wir eine freie und faire Wahl haben“, erklärt Musk auf einer Veranstaltung der Republikaner in Pittsburgh, Pennsylvania, am Sonntag.

Auf X schrieb er zusammen mit einem Bildschirmfoto der „Spiegel“-Überschrift auf Englisch, dass „die etablierten Medien aktiv zur Ermordung von Donald Trump und nun von mir ermutigen“ würden.

With their relentless hit pieces, legacy mainstream media are actively encouraging the assassination of @realDonaldTrump and now me https://t.co/rHPrF6HlYZ pic.twitter.com/fuPrWUqS3X — Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2024

Er sagte auch: „Ich werde definitiv meine Sicherheitsmaßnahmen erhöhen. Die Parade im offenen Auto sage ich wohl lieber ab … War nur ein Witz.“

„Spiegel“ steht zu seiner Berichterstattung

„Der Spiegel“ kommentiert selbst Musks Reaktion auf den ersten „Spiegel“-Artikel mit den Worten: „Der ‚Spiegel‘ steht zu seiner Berichterstattung.“

In dem Artikel vom 20. Oktober wird ein düsteres Bild gemalt.

Hier wird an die Angriffe russischer Trollfabriken im Vorfeld der Wahlen in den Jahren 2016, um „verdeckt die Öffentlichkeit zu manipulieren“ und das Eindringen von Demonstranten in das Kapitol am 6. Januar 2021 nach den 2020-Wahlen erinnert.

Die Autoren bezeichnen Musks Unterstützung für den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump im Wahlkampf als noch gefährlicher als beides zusammen. Denn: „Diesmal kommen die Attacken aus einer der Herzkammern des Landes: dem Silicon Valley. Und sie sind auf offener Bühne zu beobachten, nachzulesen in millionenfach geklickten Feeds von Musk und dem ihm folgenden Online-Mob.“

„Spiegel“ sieht „Hass auf alles, was woke, links, queer ist“

Die Gefährlichkeit bei Musk läge laut „Spiegel“ darin das Musk als reichster Mann der Welt, „ausgestattet mit einem großen Mundwerk […], einer öffentlich zelebrierten Neigung zu Rauschmitteln gegen seine Depressionen und Krankheiten, einer erstaunlichen Liebe zu Autokraten und Alleinherrschern, einer inzwischen streng rechten Weltsicht und einem Hass auf alles, was woke, links, queer oder auch nur allzu demokratisch ist“, heißt es im „Spiegel“-Artikel.

Und er verfüge zudem noch über die Social-Media-Plattform X „den Zugang zu den Massen“. „Und, am wichtigsten, zu modernster Hightech-Infrastruktur.“