Mysteriöser Untergang der Luxusjacht vor Sizilien: Ermittlungen wegen Tötungsdelikt aufgenommen

Italiens Polizei hat Ermittlungen wegen eines möglichen Tötungsdelikts infolge des Sinkens der Luxusjacht „Bayesian“ am Montag vor der Küste Siziliens aufgenommen. Das berichtet das Portal „knewz“. Am Freitag ist mit Hannah Lynch, der 18-jährigen Tochter des ebenfalls ums Leben gekommenen Multimilliardärs Mike Lynch, die letzte vermisste Person aufgefunden worden. Die Leiche habe sich in 50 Metern Tiefe im Wrack des Schiffs befunden.

Die 56 Meter lange Jacht war bisherigen Erkenntnissen zufolge während eines heftigen Sturms am Montag, 19.8., in einen – einem Tornado ähnlichen – sogenannten Windtrichter geraten. Dabei brach unter anderem der mehr als 70 Meter hohe Mast. Das Wasserfahrzeug war innerhalb von nur 16 Minuten gesunken.

Soweit bisher bekannt ist, lag die Jacht mit eingeholtem Segel vor der Küste von Palermo vor Anker, als am Montag gegen 5 Uhr morgens der starke Wind aufkam. Wetterberichte hatten zuvor vor einer Sturmflut gewarnt. Dennoch befanden sich zu diesem Zeitpunkt nach bisherigem Wissensstand 22 Personen an Bord.

Berichten zufolge hatte Lynch einen juristischen Erfolg nach den Unwägbarkeiten um den Verkauf seines KI-Unternehmens Autonomy an Hewlett Packard gefeiert. Für den Verkauf hatte er im Jahr 2011 elf Milliarden US-Dollar eingenommen. Wenig später verlor das Unternehmen jedoch deutlich an Wert.

Das hatte die Erwerber dazu veranlasst, einen Zivilprozess wegen des Vorwurfs künstlicher Aufblähung von Umsätzen zu führen. Der britische Unternehmer wurde in die USA ausgeliefert und stand dort längere Zeit unter Hausarrest.

Mike Lynch und sein früherer Geschäftspartner Stephen Chamberlain wurden in einem Gerichtsprozess rund um die Angelegenheit freigesprochen. Chamberlain starb nur wenige Tage vor dem Unglück der „Bayesian“, nachdem ihn ein Auto beim Joggen angefahren hatte.

Bei dem Unglück vor der Küste Siziliens konnten Küstenwache und Patrouillenboote 15 Personen, darunter Lynchs Ehefrau Angela Bacares, mithilfe eines Rettungsbootes retten. Die übrigen hatten sich offenbar noch unter Deck befunden.

Unter den Todesopfern befanden sich auch Lynchs Rechtsanwalt Chris Morvillo und dessen Ehefrau, der Banker Jonathan Bloomer und dessen Ehefrau sowie der Koch des Schiffs. Das rasche Sinken der Jacht, die auf Bacares zugelassen ist und etwa 900 Meter vor der Küste gelegen hatte, löste umgehend Spekulationen aus. Das 2008 vom italienischen Schiffsbauunternehmen Perini Navi gebaute Schiff galt als unsinkbar. Ein deutlich kleineres Boot in der Nähe blieb hingegen intakt.

