Olympia vor der Eröffnung: Raubüberfälle, Weltrekord, erste Erfolge der deutschen Athleten

Bereits zwei Tage vor der offiziellen Eröffnung der Olympischen Spiele 2024 in Paris begannen die ersten Wettkämpfe. Für die deutschen Athleten starteten die Spiele erst am zweiten Tag (25.7.) – und das durchaus erfolgreich, wobei sich die Südkoreanerinnen mehrfach als starker Gegner präsentierten.

Doch nicht nur bei den sportlichen Begegnungen soll es unter anderem wegen einer möglichen Fehlentscheidung zum ersten Vorfall gekommen sein, sondern auch außerhalb der Stadien.

Bisherige Ergebnisse der deutschen Athleten

Bereits vor dem ersten Wettbewerb mit deutscher Beteiligung gab die deutsche Tennisspielerin Angelique Kerber bekannt, dass die Olympischen Spiele in Paris ihre letzten sein werden. Sportlich möchte die frühere Weltranglistenerste noch einmal alles geben und an ihren Erfolg bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 anknüpfen, wo sie sich eine Silbermedaille erspielte. Alles gegeben haben auch die deutschen Bogenschützen, Handballerinnen und Fußballerinnen am Tag 2.

Bogenschießen, Platzierungsrunde der Damen

Im Einzelwettbewerb der deutschen Bogenschützinnen erreichte Michelle Kroppen den Rang 7 (670 Punkte), Katharina Bauer den Rang 27 (656 Punkte) und Charline Schwarz den Rang 45 (639 Punkte). Alle Athletinnen haben noch die Chance auf den Gewinn der olympischen Medaille. Platz 1 und zugleich ein neuer Weltrekord ging jedoch an die Südkoreanerin Lim Si-hyeon mit 694 von 720 möglichen Punkten.

Am 30. Juli (12–14 Uhr) geht es für die Bogenschützinnen in die nächste Runde: Dann treten sie im direkten Vergleich gegen Kontrahentinnen aus den USA und San Marino an.

Bogenschießen, Platzierungsrunde der Herren

Bei den Männern erreichte der einzige deutsche Bogenschütze Florian Unruh mit 681 Punkten Rang 3. In der nächsten Runde wird Unruh auf seinen Kontrahenten Youssof Tolba aus Ägypten treffen.

Handball, Gruppenphase der Damen

Die erste Niederlage mussten die deutschen Handballerinnen einstecken. Sie verloren knapp mit 23:22 gegen Südkorea. Die nächste Partie findet am 28. Juli (14 Uhr) gegen Schweden statt.

Fußball, Gruppenphase der Damen

Den letzten Wettbewerb des Tages mit deutscher Beteiligung bildete das Fußballspiel gegen Australien. In Marseille gewannen die deutschen Athletinnen das Spiel mit 3:0. Als Nächstes werden die Fußballerinnen am 28. Juli (21 Uhr) gegen die USA antreten.

Zwischenfälle abseits der Spiele

Zu einem weniger erfreulichen Zwischenfall soll es am Mittwoch in Brüssel gekommen sein. Der australische BMX-Fahrer Logan Martin teilte am Morgen in den sozialen Netzwerken ein Video des in der Nacht eingeschlagenen und ausgeraubten Fahrzeuges, mit dem der Australier nach Paris anreiste.

Zwar befand sich ein Großteil seiner persönlichen Sachen im Hotelzimmer, aber dennoch wurden Ausrüstungsgegenstände und Wertsachen gestohlen. Ein Teil der entwendeten Sachen fanden die Sportler dank Sender in einem nahe gelegenen Park wieder.

„Über Nacht wurde in unseren Van eingebrochen. Zum Glück waren die meisten unserer Sachen in unserem Zimmer und wir konnten auch vieles davon wiederfinden. Ich habe meine Brieftasche, meinen Rucksack und ein paar andere Dinge verloren, aber insgesamt war es nicht allzu schlimm. Es ist bedauerlich, wenn Menschen das Bedürfnis haben, so etwas zu tun“, schreibt Martin.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Logan Martin OAM (@loganmartinbmx)

Bereits zuvor soll es zur Vergewaltigung einer Australierin sowie einem Raubüberfall auf zwei Männer des olympischen Fernsehsenders gekommen sein. Die australische Missionschefin Anna Meares riet daher allen australischen Olympiabeteiligten dazu, ihre grün-goldenen Mannschaftsuniformen nicht außerhalb des olympischen Dorfes zu tragen. „Dies beruht auf den Sicherheitshinweisen, die wir erhalten haben, um die Unversehrtheit unserer Athleten zu gewährleisten“, erklärt Meares.

Die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele

Nach den zahlreichen Wettkämpfen am gestrigen Tag kehrt für die Sportler heute – am Freitag – etwas Ruhe ein. Im Laufe des Vormittages werden nur Trainings und Schauveranstaltungen im Schießen mit Luftpistole und -gewehr abgehalten.

Die große Eröffnungsfeier wird ab 20:24 Uhr Ortszeit stattfinden und bis Mitternacht dauern. Die Athleten werden dabei in Booten rund sechs Kilometer die Seine entlang fahren. Unter den deutschen Fahnenträgern sind in diesem Jahr zwei Sportler: Anna-Maria Wagner (Judo) und Dennis Schröder (Basketball).

Welche Künstler den musikalischen Rahmen bilden werden, ist nicht bekannt. Verschiedene Stars wurden in der französischen Hauptstadt gesichtet. Gerüchten zufolge soll zudem ein Transgender-Athlet schließlich das olympische Feuer entzünden. Wer die Eröffnung verfolgen möchte, kann dies auf ARD oder im ARD-Livestream tun.

Die Spiele des offiziell ersten Tages finden am Samstag (27.7.) ab 8:30 Uhr statt. Einen Liveticker – unter anderem mit den deutschen Ergebnissen – finden Sie auf Epoch Times.