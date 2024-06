Bad Oeynhausen: 18-Jähriger nach tödlichem Angriff festgenommen

Aufgrund zahlreicher Zeugenhinweise und intensiver Ermittlungsarbeit habe sich der dringende Tatverdacht gegen den Mann verdichtet, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwochabend mit. Der Mann sei am Mittwochnachmittag an seinem Wohnsitz festgenommen worden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gelte er als Haupttäter, der dem 20-Jährigen Opfer bei dem Angriff im Kurpark tödliche Verletzungen zugefügt haben soll. Weiter hieß es, auf Antrag der Staatsanwaltschaft solle der junge Mann am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

In der Nacht zum Sonntag waren ein 20-Jähriger sowie ein 19-Jähriger bei einer Auseinandersetzung im Kurpark in Bad Oeynhausen verletzt worden. Der 20-Jährige erlitt schwerste Kopfverletzungen, die einen unumkehrbaren Ausfall der gesamten Hirnfunktionen zur Folge hatten. Er verstarb letztlich an seinen Verletzungen.

Nach Angaben der Polizei war es zu Streitigkeiten zwischen den beiden Opfern und einer Gruppe von etwa zehn unbekannten Männern gekommen. Dabei sollen Mitglieder der Gruppe auf die beiden eingeschlagen und eingetreten haben. Anschließend habe einer der Tatverdächtigen den 20-Jährigen weggezerrt und weiter traktiert. Als Zeugen die Polizei verständigten, verschwand die Gruppe in Richtung Innenstadt.

Die Ermittler hatten die mutmaßlichen Schläger aufgefordert, sich zu stellen. Zeugen wurden gebeten, Beobachtungen zu melden oder Angaben zur Identität der Tatverdächtigen zu machen. Im unmittelbaren Umfeld des Kurparks fanden zur Tatzeit größere Veranstaltungen statt. (afp)