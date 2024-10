Postbank-Kunden können künftig fast 1.000 Euro an der Supermarktkasse abheben

Kunden der Postbank können künftig an tausenden Standorten im deutschen Einzelhandel täglich bis zu knapp tausend Euro abheben oder auch einzahlen. Wie die Deutsche-Bank-Tochter am Dienstag mitteilte, ist der Service ab Freitag in bundesweit 12.500 Supermärkten und Drogerien möglich. Dazu muss in der Postbank-App ein Barcode erzeugt und innerhalb von zwei Stunden an der Kasse vorgezeigt werden.

Dann können maximal 999,99 Euro abgehoben oder eingezahlt werden. Der Betrag muss dabei nicht genannt werden, es reicht das Vorzeigen des Barcodes. Im zweiten Halbjahr des kommenden Jahres soll das Angebot auf die Deutsche Bank ausgeweitet werden.

Vor dem Hintergrund von immer weniger Bankfilialen und Geldautomaten geht Geld abheben an der Supermarktkasse bereits jetzt. Allerdings muss dafür in dem Markt auch eingekauft werden, manchmal mit einem Mindestwert, und es gibt eine Obergrenze von zumeist 200 Euro, die ausgezahlt werden können. Die Möglichkeit von Einzahlungen gibt es bislang nicht. Der Postbank zufolge nehmen an dem Barcode-Angebot bundesweit bekannte Einzelhändler wie Rewe, Penny, dm und Rossmann teil. (afp/red)