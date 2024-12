Rassismusverdacht: Auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt soll Lumumba umbenannt werden

Es trägt den Namen seit Jahrzehnten, doch nun wird es mit dem Rassismussiegel versehen. Die Rede ist von dem alkoholischen Getränk Lumumba, einem heißen Kakao mit einem Schuss Rum. Der Grund ist, weil gemutmaßt wird, dass der ermordete kongolesische Politiker Patrice Lumumba (1925–1961) Namenspate für das Getränk sein könnte.

Keine rassistischen Stereotype bedienen

Genau weiß das offenbar niemand, doch allein der Verdacht reicht aus, dass dem Getränk, das heiß serviert wird, nun ein neutraler Name verpasst werden soll. So will es zumindest die Stadt Frankfurt am Main, die die Weihnachtmarktstände mit Lumumba auf der Getränkekarte dazu aufgefordert hat. Man wolle es vermeiden, rassistische Stereotype zu bedienen, lässt die Frankfurter Tourismus und Congress GmbH verlauten.

„Sollten Sie ein Getränk im Angebot haben, welches Sie als ‚Lumumba‘ bezeichnen, möchten wir Sie eindringlich bitten, den Namen zu ändern und es auf Menükarten/Getränkekarten/Schildern unkenntlich zu machen“, lautet eine „dringende Empfehlung“ der Stadt Frankfurt am Main, zitiert von „Bild“.

Die Weihnachtsmarktbetreiberin schlägt demnach als Alternativen „Kakao mit Rum/Schuss“ oder „(Heiße) Schokolade mit Rum/Schuss“ vor. Laut „Welt“ gab eine Stadtsprecherin an, dass bislang nicht alle Schilder ausgetauscht worden seien. Manche seien sehr aufwendig gestaltet. Einen adäquaten Ersatz schnell zu organisieren, sei nicht so leicht. Doch sei man sicher, dass ein Aufruf an die Standbetreiber reiche.

Über den Namen des alkoholischen Getränks hatte sich im Februar dieses Jahres die Fraktionsvorsitzende von Ökolinx im Frankfurter Stadtparlament, Jutta Ditfurth, echauffiert. „Ein Getränk mit dem Namen ,Lumumba’ spielt höhnisch auf den Mord, verächtlich auf den Menschen Patrice Lumumba und rassistisch auf die antikoloniale Bewegung Afrikas an“, zitierte sie die „Frankfurter Rundschau“. Die Schausteller begegneten der Kritik mit Unverständnis: „Über welche Namen wollen wir dann als Nächstes diskutieren?“, hieß es zum Beispiel. Auch stelle sich die Frage, ob der „Weihnachtsmarkt überhaupt noch Weihnachtsmarkt“ heißen dürfe.

Diskussion bereits vor einem Jahr

Laut „t-online“ ist der Frankfurter Weihnachtsmarkt einer der größten Deutschlands. Für dieses Jahr rechneten die Veranstalter mit 2,3 Millionen Besuchern.

Die Diskussion um den Namen des heißen Getränks kochte bereits im vergangenen Jahr hoch. Damals hatte die Historikerin Annalena Schmidt, eine ehemalige Grünen-Stadträtin aus Bautzen, die Debatte entfacht und das Getränk „rassistisch“ genannt, so „Bild“ seinerzeit. Ihre auf X (ehemals Twitter) veröffentlichte Äußerung habe ihr viele Drohungen beschert.

Ob und wie weit die Debatte um den nun verpönten Namen des beliebten Getränks noch gedeiht, bleibt abzuwarten. Beim Onlinehändler Amazon scheint sie offensichtlich noch nicht angekommen zu sein. Dort wird das „Lumumba-Set“, zwölfteilig, mit diversen Zutaten, weiterhin angeboten.