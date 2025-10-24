Rechtsstreit mit ARD: „AUF1“ darf Namen und Logo behalten

In Kürze:

Der österreichische Privatsender „AUF1“ darf sowohl seinen Namen als auch sein Logo behalten. Das hat das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) im spanischen Alicante entschieden. Geklagt hatte der öffentlich-rechtliche Senderverbund ARD vor über drei Jahren.

Der Disput um das Markenrecht sei durch eine Vereinbarung der Streitparteien beigelegt worden, „die eine einvernehmliche Regelung zur Nutzung der Kennzeichen vorsieht und ‚AUF1‘ die weitere Nutzung seines Namens ermöglicht“, erklärte „AUF1“-Chefredakteur Stefan Magnet auf dem YouTube -Kanal des FPÖ-nahen Senders am 20. Oktober.

„Es ging um unsere nackte Existenz als Fernsehsender, als Aufklärungsmedium“, so Magnet. Insofern habe man „diesen mühsamen, teuren, beschwerlichen und für uns furchtbar ärgerlichen Rechtskampf führen“ müssen. Nun sei sein Team „erleichtert und heilfroh, dass das alles endlich zu Ende“ sei.

Magnet erinnerte daran, dass die ARD vor drei Jahren verlangt hatte, das „AUF1“-Logo aus dem Markenregister löschen zu lassen, auf den Namen zu verzichten und alle Sendungen im Internet zu entfernen, in denen das Logo zu sehen gewesen sei.

ARD sah zu große Nähe zum eigenen Logo

Als Grund hätten die Anwälte des Senderverbunds angegeben, der Name und das Logo des österreichischen Senders aus Linz seien denen der ARD zu ähnlich. Die ARD-Anwälte hätten „AUF1“ vorgeworfen, „von der Anziehungskraft, dem Image und dem guten Ruf sowie dem hohen Ansehen der ARD profitieren“ zu wollen, zitierte Magnet aus einem frühen Schriftsatz.

Die „AUF1-Zuschauerfamilie“ habe mit ihrer finanziellen Unterstützung den Rechtskampf erst möglich gemacht, bedankte sich Magnet. Dadurch sei es möglich gewesen, ein „großartiges Anwaltskonsortium“ zu engagieren.

Epoch Times bat die ARD und „AUF1“ um eine Stellungnahme zum Vergleich. Bis zur Veröffentlichung dieses Artikels lag keine Antwort vor.

BfV stuft „AUF1“ als rechtsextremistischen Verdachtsfall ein

Der nach Eigenauskunft allein von seinen Zuschauern finanzierte Onlinesender war im Mai 2021 wegen des „erschreckenden und skrupellosen Vorgehens gegen Freiheit und Selbstbestimmung“ entstanden, das die Politik nach Ansicht von „AUF1“ mit ihren Corona-Maßnahmen an den Tag gelegt habe.

Getragen wird das Medium vom „Verein für basisgetragene, selbstbestimmte, pluralistische und unabhängige Medienvielfalt“ in Wien , dessen Vereinsobmann Magnet ist.

Nach Informationen des „Kuriers“ wird „AUF1“ vom österreichischen Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft.

In Deutschland gilt der Sender nach Einschätzung des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV) als rechtsextremistischer „Verdachtsfall“. Im BfV-Jahresbericht 2024 heißt es ab Seite 92

„‚AUF1‘ verbreitet minderheiten-, islam- und muslimfeindliche Inhalte, bedient rassistische Stereotype und bezieht sich regelmäßig auf antisemitisch konnotierte Verschwörungstheorien. Augenfällig ist die enge Kooperation mit anderen Akteuren der Neuen Rechten.“

Das BfV sieht als „Kern einer Vielzahl der ‚AUF1‘-Beiträge“ den „Kampf gegen den sogenannten Great Reset, der ominösen Eliten angeblich zum Auf- oder Ausbau ihrer Macht im globalen Maßstab diene“.