44.000 Euro Schaden: Reisebüro storniert bezahlte Kundenbuchungen

Wie die Polizei in Solingen und die Staatsanwaltschaft Wuppertal mitteilten, wurden am Donnerstag die Geschäftsräume in Solingen und eine Wohnung in Remscheid durchsucht. Gegen den 50-jährigen Betreiber des Reisebüros in Solingen wird wegen gewerbsmäßigen Betrugs ermittelt.

Den Angaben zufolge soll der Mann seit Dezember 2023 Leistungen bei Reiseveranstaltern gebucht und anschließend den Reisepreis in bar oder per Überweisung von seinen Kunden erhalten haben. Dann soll er die gebuchten Leistungen jedoch wieder storniert und die gezahlten Gelder einbehalten haben.

Bei der Polizei wurden in den vergangenen Tagen mehr als 35 Strafanzeigen deswegen erstattet. Den Geschädigten sei teilweise erst unmittelbar vor Reiseantritt bekannt geworden, dass die gebuchten und bezahlten Reiseleistungen storniert worden seien, hieß es. Die Ermittlungen dauerten an. (afp)