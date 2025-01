Telefon am Steuer: Neunmonatiges Fahrverbot für britischen Rapper Stormzy

Wegen seines „gefährlichen und unverantwortlichen“ Fahrverhaltens verurteilte der Richter den 31-Jährigen zusätzlich zu dem Führerscheinentzug am Donnerstag zu einer Geldstrafe von 2010 Pfund (2423 Euro).

Stormzy, der mit bürgerlichem Namen Michael Ebenazer Owuo Junior heißt, war am 7. März im Londoner Stadtteil Kensington von der Polizei angehalten worden, als er mit einem Telefon am Ohr am Steuer des mit getönten Scheiben ausgestatteten Rolls-Royce saß.

Der Rapper hatte sich schuldig bekannt. Er sei sich seiner Verantwortung bewusst und entschuldige sich, teilte sein Anwalt mit.

Stormzy war bereits zuvor von der Polizei verwarnt worden, weil er im Oktober 2023 einen Lamborghini gefahren hatte, dessen getönte Scheiben nur vier Prozent des Lichts durchließen. Vorgeschrieben sind mindestens 70 Prozent Lichtdurchlässigkeit.

kü/ma