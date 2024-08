TICKER Tag 13: Triathleten holen Gold, zweites Beachvolleyballteam raus

Von 8:00 Uhr bis 00:00 Uhr kommen Sportbegeisterte auch am 13. Tag der Olympischen Spiele auf ihre Kosten. Die deutschen Athleten messen sich heute in 15 Disziplinen mit internationalen Sportlern. Übertragen werden die Wettkämpfe heute auf ZDF und Eurosport 1.

Die deutschen Athleten können ihre erste Medaille im Triathlon holen. Weitere Medaillenchancen gibt es im Schießen, Gerätturnen, Reiten, Kanu-Slalom, Radsport, Leichtathletik und 3×3 Basketball. Im Medaillenspiegel belegt Deutschland mit sechsmal Gold, fünfmal Silber und zweimal Bronze aktuell den zehnten Platz.

9:56 Uhr: Beachvolleyballerinnen verpassen Viertelfinale

Svenja Müller und Cinja Tillmann konnten ihr Achtelfinalspiel gegen Lettland mit 1:2 verloren und ziehen nicht ins Viertelfinale ein.

9:28 Uhr: Gold für Deutschland

Die deutschen Triathleten haben nach einer Stunde und 25 Minuten als erste die Ziellinie überquert. Damit sind Lisa Tertsch, Laura Lindemann, Lasse Lührs und Tim Hellwig die Goldmedaille sicher. Silber geht an Großbritannien und Bronze an die USA.

7:45 Uhr: Start der Triathlon-Staffel

Den heutigen Wettkampftag der Olympischen Spiele läuten die Triathleten in der Staffel um 8:00 Uhr ein. Jeweils vier Athleten – zwei Männer und zwei Frauen – pro Land werden abwechselnd 300 Meter schwimmen, sieben Kilometer Rad fahren und 1,8 Kilometer laufen. Für Deutschland gehen Lisa Tertsch, Laura Lindemann, Lasse Lührs und Tim Hellwig an den Start.

Am Sonntag um 8:00 Uhr teilte Belgiens Nationales Olympisches Komitee (kurz BOIC) mit, dass ihr Staffelteam nicht antreten werden. Grund sei eine bakterielle Erkrankung der Athletin Claire Michel, die sie sich beim Triathlon der Frauen am 31. Juli zugezogen haben könnte. Im Vorfeld des Wettkampfes wurde immer wieder stark über die schlechte Wasserqualität der Seine und dem zu hohen Wert von E.Coli-Bakterien im Wasser diskutiert.

„In der Zwischenzeit hoffen das BOIC und Belgian Triathlon, Lehren für zukünftige Triathlonwettbewerbe zu ziehen. Dazu gehören Trainingstage, die garantiert werden können, Wettkampftage und -formate, die im Voraus klar sind, und Bedingungen, die keine Unsicherheiten für Athleten, Gefolge und Fans schaffen“, ließ das BOIC verlauten.

7:30 Uhr: Ergebnisse im Segeln

Beim Segeln am heutigen Tag schaffte es Philipp Buhl nach Rennen 8 in der Einhandjolle auf Rang 13. Nicht so gut schnitt die deutsche Seglerin, Julia Büssellberg, ab: Mit der Einhandjolle schaffte sie es nach Rennen 8 nur auf Rang 22. Das deutsche Mixedteam aus Simon Diesch und Anna Markfort schaffte es mit der Zweihandjolle nach sechs beendeten Rennen auf Rang 9.

Im Katamaran schaffte es das deutsche Team aus Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer nach sechs Rennen auf Rang 4. Neu dazu kam gestern auch das Kitesurfen der Frauen und Männer. Bei den Damen ging Leonie Meyer für Deutschland an den Start. Nach vier Rennen belegte sie den sechsten Rang. Der deutsche Kitesurfer Jannis Maus erreichte nach ebenfalls vier Rennen den achten Rang.

Spielplan 5. August 2024 – Olympia Tag 13

Änderungen vorbehalten, einschließlich Wettkämpfen mit deutscher Beteiligung (orange), Duelle um Medaillen (Zeit grün) und noch nicht feststehende Paarungen (grau).