TICKER Tag 14: Deutsche Kanuten starten gut in den Tag

Von 9:00 Uhr bis 23:30 Uhr kommen Sportbegeisterte auch am 14. Tag der Olympischen Spiele auf ihre Kosten. Die deutschen Athleten messen sich heute in 13 Disziplinen mit internationalen Sportlern. Übertragen werden die Wettkämpfe heute auf ARD und Eurosport 1.

Die deutschen Athleten können ihre erste Medaille des Tages im Reiten holen. Weitere Medaillenchancen gibt es im Skateboarding, Radsport und in der Leichtathletik. Im Medaillenspiegel belegt Deutschland mit siebenmal Gold, fünfmal Silber und viermal Bronze aktuell den zehnten Platz.

11:03 Uhr: Frauenteam im Kanu im Viertelfinale

Beim Kanu-Rennen im Canadier Zweier hat das deutsche Frauenduo aus Lisa Jahn und Hedi Moana Kliemke Rang 5 erreicht. Damit ziehen sie ins heutige Viertelfinale um 13:20 Uhr ein.

10:34 Uhr: Kanuten-Duo nur auf Rang 6

Beim Kanu-Rennen im Canadier Zweier hat das deutsche Duo aus Peter Kretschmer und Tim Hecker Rang 6 erreicht. Damit ziehen sie ins heutige Viertelfinale um 13:50 Uhr ein.

10:23 Uhr: Läuferin muss hoffen

Die deutsche Leichtathletin Nele Wessel hat in der ersten Runde des 1500-Meter-Laufs Rang 11 belegt und kommt damit zunächst in die Hoffnungsrunde (Mittwoch, 7. August 2024 12:45 Uhr), wo sie sich nachträglich für das Halbfinale qualifizieren kann.

10:12 Uhr: Kanutinnen im Finale

Die deutschen Kanutinnen im Kajak Vierer haben im Vorlauf Rang 1 erreicht und sich so für das Finale qualifiziert. Dieses findet am Donnerstag (8. August) um 13:40 Uhr statt.

9:42 Uhr: Kanutenteam weiter

Die deutschen Kanuten im Kajak Vierer haben im Vorlauf Rang 1 erreicht und sich so für das Halbfinale qualifiziert. Dieses findet am Donnerstag (8. August) um 11:50 Uhr statt.

8:05 Uhr: Die heutige Medaillenchancen

Eröffnen könnten heute die deutschen Reiter am Schloss Versailles um 10:00 Uhr mit Philipp Weishaupt und Christian Kukuk. Ab 12:30 Uhr ist im Skateboard-Park auf der Place de la Concorde die Berlinerin Lilly Stoephasius dabei, die Entscheidung steht gegen 17:30 Uhr an.

Bei der Leichtathletik am Abend wollen im 3.000-Meter-Hindernislauf der Frauen um 21:10 Uhr Gesa Felicitas Krause und Lea Meyer mitmischen. Für das Weitsprung-Finale um 20:15 Uhr hat sich Simon Batz qualifiziert.

Und die Bahnsprinter fahren im Velodrom um 20:05 Uhr zunächst um Bronze und fünf Minuten später um Gold. Das deutsche Trio Stefan Bötticher/Maximilian Dörnbach/Luca Spiegel muss in der ersten Runde um 18:59 Uhr gegen Großbritannien antreten.

7:45 Uhr: Ergebnisse im Segeln

Beim Segeln am heutigen Tag schaffte es Philipp Buhl nach Rennen 8 in der Einhandjolle auf Rang 13. Nicht so gut schnitt die deutsche Seglerin, Julia Büssellberg, ab: Mit der Einhandjolle schaffte sie es nach Rennen 9 auf Rang 25.

Das deutsche Mixedteam aus Simon Diesch und Anna Markfort schaffte es mit der Zweihandjolle nach sechs beendeten Rennen auf Rang 9. Im Katamaran schaffte es das deutsche Team aus Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer nach neun Rennen auf Rang 6.

Beim Kitesurfen der Frauen ging Leonie Meyer für Deutschland an den Start. Nach fünf Rennen belegte sie den dritten Rang. Der deutsche Kitesurfer Jannis Maus erreichte nach ebenfalls fünf Rennen den vierten Rang.

Spielplan 6. August 2024 – Olympia Tag 14

Änderungen vorbehalten, einschließlich Wettkämpfen mit deutscher Beteiligung (orange) und Duelle um Medaillen (Zeit grün).