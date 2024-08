TICKER Tag 16: Spielplan und Ergebnisse im Golfen der Damen

Von 7:30 Uhr bis 23:00 Uhr kommen Sportbegeisterte auch am 16. Tag der Olympischen Spiele auf ihre Kosten. Die deutschen Athleten messen sich heute in 14 Disziplinen mit internationalen Sportlern. Übertragen werden die Wettkämpfe heute auf ARD und Eurosport 1.

Insgesamt stehen heute in Paris 28 Entscheidungen an. Die deutschen Athleten können die erste Medaille des Tages im Freiwasserschwimmen holen. Weitere Medaillenchancen gibt es im Wasserspringen, in der Leichtathletik, im Segeln und im Hockey. Im Medaillenspiegel belegt Deutschland mit achtmal Gold, fünfmal Silber und fünfmal Bronze aktuell den zehnten Platz.

7:15 Uhr: Golferinnen auf Rang 13 und 40

Eine von vier Runden haben die Golferinnen inzwischen absolviert. Esther Henseleit und Alexandra Forsterling kamen dabei auf Rang 13 und Rang 40. Die zweite Runde beginnt heute ab 9:00 Uhr.

7:00 Uhr: Ergebnisse im Segeln

Beim Kitesurfen der Damen schaffte es die deutsche Starterin Leonie Meyer nach sechs Rennen auf Rang 6 und wird damit heute ab 13:33 Uhr um den Einzug ins Finale kämpfen. Ebenfalls im Halbfinale ist Jannis Maus, der deutsche Kitesurfer, der nach sieben Rennen Rang 5 belegte und heute bereits um 13:03 an den Start geht.

Aufgrund der gestrigen, schlechten Wetterverhältnisse wird heute zudem das Medaillenrennen im Katamaran nachgeholt, wo das deutsche Team aus Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer dabei ist. Ihr finales Rennen wird heute um 12:18 Uhr beginnen.

Spielplan 8. August 2024 – Olympia Tag 16

Änderungen vorbehalten, einschließlich Wettkämpfen mit deutscher Beteiligung (orange) und Duelle um Medaillen (Zeit grün).