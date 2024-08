TICKER Tag 19: Marathon ohne Medaille für Deutsche

Von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr kommen Sportbegeisterte auch am 19. und letzten Tag der Olympischen Spiele auf ihre Kosten. Die deutschen Athleten messen sich heute in drei Disziplinen mit internationalen Sportlern. Übertragen werden die Wettkämpfe heute auf ZDF und Eurosport 1.

Die deutschen Athleten konnten die erste Medaille des Tages im Marathon nicht holen. Weitere Medaillenchancen gibt es im Radsport und im Handball. Im Medaillenspiegel belegt Deutschland mit zwölfmal Gold, zehnmal Silber und achtmal Bronze aktuell den neunten Platz.

10:37 Uhr: Marathon ohne Medaille

Die erste Medaillenentscheidung des Tages ist gefallen: Im Marathon haben die beiden deutschen Athletinnen Domenika Mayer und Laura Hottenrott die Ränge 29 und 38 belegt. Die dritte Starterin – Melat Yisak Kejeta – beendete den Lauf nicht. Damit geht Gold an die Niederlande, Silber an Äthiopien und Bronze an Kenia.

8:00 Uhr: Die Frauen starten mit dem Marathon

Als erste Sportler gehen heute die Marathonläuferinnen ab 8:00 Uhr an den Start. Für Deutschland treten gleich drei Athletinnen an: Die 32-jährige Laura Hottenrott (Weltranglisten 271.), die 31-jährige Melat Yisak Kejeta (Weltranglisten 122.) und die 33-jährige Domenika Mayer (Weltranglisten 112.). Etwa um 10:00 wird sich entscheiden, ob eine der drei deutschen Starterinnen auf das Treppchen läuft.

7:45 Uhr: Olympia? Mission (im)possible

In Paris gehen nach zwei Wochen zahlreicher Wettkämpfe die 33. Olympischen Sommerspiele mit einer Abschlusszeremonie zu Ende. Künstlerischer Direktor der um 21.00 Uhr im Stade de France beginnenden Veranstaltung ist, wie bei der Eröffnungsfeier, Thomas Jolly. Die Liste der Künstler ist geheim – es wird jedoch gemunkelt, dass sich Hollywood-Star Tom Cruise wie bei einem Stunt aus seinem Kultfilm „Mission Impossible“ vom Dach des Stadions abseilen wird. Ganz nebenbei soll er auch die Olympische Flagge tragen.

Des Weiteren sollen mehr als hundert Darsteller, Akrobaten und Tänzer auftreten. An den Olympischen Spielen hatten rund 10.500 Athleten aus 203 Ländern teilgenommen. Die deutschen Fahnenträger werden die Olympiasieger Laura Lindemann (Mixed-Staffel im Triathlon) und Max Rendschmid (Kayak-Vierer) sein. Während die Eröffnung bei strömendem Regen stattgefunden hatte, werden zu Beginn der Abschlussfeier am Abend noch Temperaturen über 30 Grad Celsius erwartet.

Spielplan der Olympischen Spiele am 11. August 2024:

Änderungen vorbehalten, einschließlich Wettkämpfen mit deutscher Beteiligung (orange) und Duelle um Medaillen (Zeit grün).