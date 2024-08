TICKER Tag 9: Spielplan und Ergebnisse im Segeln, Surfen erneut verschoben

Von 8:00 Uhr bis früh 2:45 Uhr kommen Sportbegeisterte auch am 9. Tag der Olympischen Spiele auf ihre Kosten. Die deutschen Athleten messen sich heute in 16 Disziplinen mit internationalen Sportlern. Übertragen werden die Wettkämpfe heute auf ZDF und Eurosport 1.

Die erste Medaille des Tages können die deutschen Männer im Gehen holen. Weitere Medaillenchancen gibt es im Gehen der Damen, Rudern, Kanu-Slalom, Skiff-Segeln und Gerätturnen. Im Medaillenspiegel belegt Deutschland mit zweimal Gold, zweimal Silber und zweimal Bronze aktuell den zehnten Platz.

7: 30 Uhr: Surffinale verschoben

Erneut musste das Surffinale auf Tahiti, Französisch Polynesien, verschoben. „Wir hatten gehofft, dass der Wind am Montag später kommen würde, aber er kam, so dass wir am Ende der dritten Runde der Männer abbrechen mussten. Wir haben also noch die dritte Runde der Frauen, das Viertelfinale, das Halbfinale und das Finale“, erklärt Fernando Aguirre, Präsident der International Surfing Association. Die Zeit läuft, denn bis zum 4. August müssen die Surfwettbewerbe beendet sein.

7:15 Uhr: Ergebnisse im Skiff-Segeln

Im Skiff-Segeln ist das deutsche Seglerinnen-Duo Marla Bergmann und Hanna Wille nach 12 Runden auf Rang 5 gelandet. Damit fahren sie heute ab 14:43 Uhr um eine olympische Medaille im Medaillenrennen mit. Das Männer-Duo aus Jakob Meggendorfer und Andreas Spranger erreichte dagegen nur Rang 12 und schied aus dem Wettkampf aus.

Spielplan 1. August 2024 – Olympia Tag 9

Änderungen vorbehalten, einschließlich Wettkämpfen mit deutscher Beteiligung (orange) und Duellen um Medaillen (Zeit grün).