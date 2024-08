TICKER Tag 10: Spielplan und potenzielle Medaillen für Deutschland

Von 8:30 Uhr bis 23:00 Uhr kommen Sportbegeisterte auch am 10. Tag der Olympischen Spiele auf ihre Kosten. Die deutschen Athleten messen sich heute in 19 Disziplinen mit internationalen Sportlern. Übertragen werden die Wettkämpfe heute auf ARD und Eurosport 1.

Die deutschen Athleten können die erste Medaille des Tages im Rudern holen. Weitere Medaillenchancen gibt es in den Disziplinen Segeln und Reiten. Im Medaillenspiegel belegt Deutschland mit zweimal Gold, zweimal Silber und zweimal Bronze aktuell den zehnten Platz.

9:20 Uhr: Deutschland besiegt China

Die deutschen Sportlerinnen im 3×3 Basketball haben ihr Spiel nach dem starken Doppelsieg von gestern gegen China ebenfalls mit 15:18 gewonnen. Das nächste Spiel findet noch heute (um 21:30 Uhr) gegen Frankreich statt.

8:00 Uhr: Aussicht auf Medaille

Medaillenchancen haben heute die Springreiter im Team-Finale. Christian Kukuk mit Pferd Checker, Philipp Weishaupt mit Zineday und Richard Vogel mit United Touch blieben in der Qualifikation als einziges Team fehlerfrei.

Daneben kämpfen am Vormittag die deutschen Volleyballer gegen Argentinien um den Einzug ins Viertelfinale. Die Hockey-Frauen treffen derweil auf China, bevor am Abend ihre männlichen Kollegen gegen Großbritannien antreten. Außerdem spielen die Handballer gegen Spanien und die Basketballer gegen Frankreich. Den Beginn machen um 9:00 Uhr die Frauen im 3×3 Basketball.

07:30 Uhr: Deutsche Hoffnung im Zehnkampf

Heute beginnen die Zehnkämpfe bei den Olympischen Spielen. Für Deutschland tritt unter anderem Leo Neugebauer an, der sich zuletzt den deutschen Rekord holte. Nach dem 100-Meter-Sprint stehen für die Mehrkämpfer am ersten Tag och Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung und der 400-Meter-Lauf auf dem Programm, bevor es dann am Samstag weitergeht.

Spielplan 2. August 2024 – Olympia Tag 10

Änderungen vorbehalten, einschließlich Wettkämpfen mit deutscher Beteiligung (orange) und Duellen um Medaillen (Zeit grün).