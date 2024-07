Tötungsdelikt in Berliner U-Bahnhof: Zwei Tatverdächtige festgenommen

Wie die Berliner Polizei und die Staatsanwaltschaft am Montag in einer Erklärung mitteilten, wurden zwei Männer im Alter von 18 und 23 Jahren festgenommen. Beide wurden demnach einem Ermittlungsrichter vorgeführt und befinden sich in Untersuchungshaft.

Am 22. Juni war auf einem Zwischendeck des U-Bahnhofs Kottbusser Tor im Berliner Stadtteil Kreuzberg ein 26-Jähriger mit Stichverletzungen tot aufgefunden worden. Den Ermittlungen zufolge war er zuvor auf dem Bahnsteig der Linie U8 aus einer Personengruppe heraus angegriffen und tödlich verletzt worden.

Der Bahnhof wurde zeitweise für Fahrgäste und den Zugverkehr gesperrt. Eine Mordkommission des Landeskriminalamtes und die Staatsanwaltschaft nahm die Ermittlungen auf.

Die beiden Tatverdächtigen wurden den Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft zufolge per Haftbefehl gesucht und unabhängig voneinander festgenommen. Der 23-Jährige wurde in der Nacht zu Sonntag bei einer Polizeikontrolle auf dem Hermannplatz aufgegriffen; der 18-jährige wurde in seiner Wohnung im Stadtteil Wedding festgenommen. Die Ermittlungen dauern weiter an. (afp)