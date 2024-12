Wachstum durch Herausforderung: Wege zu einer besseren Version von uns selbst

Das, was uns leicht fällt, ist nicht immer das Beste für uns. Mit der richtigen Übung können wir jedoch unsere positiven Eigenschaften gezielt stärken.

Eine meiner Grundüberzeugungen, die sich aus meinem christlichen Glauben ableitet, lautet wie folgt: Das, was uns natürlich oder leicht fällt, ist nicht immer das Beste für uns. Menschen aus unterschiedlichen Zeiten, Kulturen und Glaubensrichtungen sind oft zu einer ähnlichen Erkenntnis gelangt: Menschliche Güte ist nicht automatisch vorhanden – sie muss kultiviert und entwickelt werden.

Wer jemals Kinder großgezogen oder auf sie aufgepasst hat, kennt es aus erster Hand: Kinder können zwar unfassbar neugierig und niedlich sein, aber auch egoistisch und gemein zueinander. Wenn Kinder die Wahl haben, neigen sie dazu, Herausforderungen zu vermeiden und streben stattdessen nach sofortiger Befriedigung.

Mit zunehmendem Alter ändern sich manche dieser Verhaltensweisen, doch diese Entwicklung geschieht selten von allein. Wer sich in eine positive Richtung weiterentwickeln möchte, benötigt in der Regel Anleitung, Training und bestärkende Unterstützung.

Auch als Erwachsener kann man mit Übung und bewussten Bemühungen eine bessere Version seiner selbst werden. Nur weil man erwachsen ist, heißt das nicht, dass das Lernen und Wachsen aufhört.

Wie man auf eine bessere Version von sich selbst hinarbeiten kann

Was wir als gut, wertvoll und ehrenwert betrachten, hängt von unserer individuellen Moral ab. Was ich im Folgenden teile, basiert jedoch auf einer Reihe von Werten, die meiner Meinung nach für viele Menschen erstrebenswert sind. Ich praktiziere diese Übungen regelmäßig, um mich kontinuierlich zur besten Version meiner selbst zu entwickeln.

1. Fordern Sie sich selbst heraus



Es scheint ein universelles Gesetz zu sein: Wachstum geschieht nur durch Anstrengung und Herausforderung. Erst wenn wir aus unserer Komfortzone gedrängt werden, erleben wir, wie unser Körper und Geist wachsen. Leider schätzt unsere Gesellschaft zunehmend Bequemlichkeit und bietet diese an – vorausgesetzt, man kann es sich leisten. Gehen Sie bewusst auf die Suche nach Herausforderungen und nehmen Sie sich selbst in die Pflicht, diese anzunehmen.

2. Kultivieren Sie Gastfreundschaft

Es liegt in unserer Natur, zuerst an uns selbst und unsere Bedürfnisse zu denken. Deshalb ist es eine der besten Möglichkeiten, Selbstlosigkeit zu entwickeln, Menschen in Ihr Zuhause einzuladen und sich um ihr körperliches sowie emotionales Wohlbefinden zu kümmern. Üben Sie sich in Ihrer Gastfreundschaft, indem Sie feste Termine für solche Begegnungen einplanen – auch wenn Sie sich noch nicht ganz bereit dafür fühlen.

3. Lesen Sie Bücher, die zum Nachdenken anregen

In einer Zeit, in der Unterhaltung vielfältiger denn je ist, sind viele Aktivitäten für den Geist so ungesund wie Junkfood für den Körper. Wahre Selbstentwicklung erfolgt jedoch durch die Auseinandersetzung mit tiefgründigen Ideen und dem Offenbleiben für neue Perspektiven.

4. Verschönern Sie jemandem den Tag

Freundschaft bedeutet mehr als Kontakt halten – es geht darum, das Leben des anderen zu bereichern. Seien Sie aufmerksam und bieten Sie kleine Gesten der Hilfe an, sei es durch Unterstützung bei Aufgaben oder das Übernehmen von Verantwortung, um dem anderen eine Auszeit zu ermöglichen.

5. Verzichten Sie gelegentlich auf Luxus

Unsere konsumorientierte Gesellschaft bietet viele Annehmlichkeiten, aber auch die Gefahr, undankbar zu werden. Ab und zu auf Luxus zu verzichten, kann dabei helfen, den Wert des Lebens neu zu schätzen und eine gesunde Dankbarkeit zu entwickeln.

6. Halten Sie Ihren Körper und Geist gesund

Unsere körperliche Gesundheit beeinflusst unser Wohlbefinden und unsere Leistungsfähigkeit. Wer sich gesund fühlt, hat mehr Energie, um ambitionierte Ziele zu verfolgen und das volle Potenzial auszuschöpfen.

7. Kombinieren Sie radikale Ehrlichkeit mit Sanftmut

Oft haben Menschen entweder Stärke und Ehrlichkeit oder Einfühlungsvermögen und Konfliktscheue. Es ist wichtig, diese Eigenschaften auszubalancieren, um in einer respektvollen und effektiven Weise zu kommunizieren und zu handeln.

8. Nutzen Sie Worte, um andere zu ermutigen

Worte haben eine immense Kraft, sowohl unser eigenes Leben als auch das der anderen zu bereichern. Einfache, einladende Worte können Menschen das Gefühl geben, willkommen zu sein, und wahre Verbindungen schaffen.