Sachsen: Zwei Tote bei Unfall nach Flucht vor Kontrolle

Wie die Polizei in Leipzig mitteilte, flüchtete der Mann am Samstagmorgen vor einer Kontrolle in der Nähe der Gemeinde Torgau. Die Beamten hatten demnach festgestellt, dass die Kennzeichen des Fahrzeugs entstempelt waren und nicht zu diesem gehörten, also Verdacht auf Urkundenfälschung bestand.

Den ersten Erkenntnissen nach raste der Mann auf der Bundesstraße 183 davon, wo er links von der Fahrbahn ab kam. Er prallte gegen einen Baum, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Sowohl der Fahrer als auch die Beifahrerin erlagen noch vor Ort ihren Verletzungen.

Bei der Aufnahme des Unfalls stellte sich den Angaben zufolge heraus, dass der 26-Jährige bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war. Die Bundesstraße 183 blieb für mehrere Stunden gesperrt. (afp)