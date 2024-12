Zwei Verletzte nach Messerangriff in Berliner Supermarkt

Wie das Polizeipräsidium mitteilte, griff ein in Schweden ansässiger Syrer am Dienstag kurz vor 12 Uhr mit einem zuvor gestohlenen Messer einen Mann in dem Supermarkt und einen weiteren auf dem Gehweg vor einem nahegelegenen Hotel an. Laut der „B.Z.“ überwältigen mehrere Passanten den mutmaßlichen Täter kurz daraufhin.

Der Polizei zufolge wurde einer der Verletzten nach ambulanter Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen, der zweite werde noch medizinisch versorgt. Angaben zur Schwere der Verletzungen machte die Polizei zunächst nicht. Erste Erkenntnisse der Ermittler deuteten demnach darauf hin, dass beim Verdächtigen „Anzeichen einer psychischen Erkrankung vorliegen könnten“.

Weiter hieß es, eine Mordkommission ermittle nun in dem Fall, dem mutmaßlichen Täter werde ein versuchtes Tötungsdelikt zur Last gelegt. (afp)