3-Jähriger erinnert sich an vorheriges Leben als Schlange

Ein kleiner Junge aus Thailand namens Dalawong war drei Jahre alt, als er zum ersten Mal Herrn Hiew traf – einen Bekannten seines Vaters. Zur großen Überraschung aller wusste Dalawong detailliert über eine Begegnung zwischen Hiew und einer Schlange Bescheid. Wie Dalawong zu diesen Informationen kam, bleibt bis heute rätselhaft.

Dalawong behaupte, in einem früheren Leben diese Schlange gewesen zu sein. Als Schlage, so Dalawong, habe er in einer Höhle gelebt, als eines Tages plötzlich zwei Hunde kamen. Er kämpfte mit den Hunden, woraufhin die Schlange von Hiew getötet wurde. Die Details wurden von Hiew bestätigt.

Dann erzählte Dalawong davon, wie er nach seinem Tod gesehen habe, dass sein jetziger Vater ein Stück dieser Schlange aß. Tatsächlich hatte sein Vater ein Stück dieser Schlange gegessen, die von Hiew getötet wurde. Das war noch bevor Dalawong auf der Welt war.

Dalawong berührte Hiews Schulter und sagte, Hiew sei an dieser Stelle von der Schlange gebissen worden. Tatsächlich hatte Hiew an dieser Stelle eine Narbe von einem Schlangenbiss.

Dalawong war wütend auf Hiew, dass er die Schlange getötet hatte. Doch Dalawong sagte auch, ein Schlangenleben sei kein gutes Leben.

Als Heranwachsender begann Dalawong damit, Schlangen zu töten. Er empfand dies als eine gute Tat. Interessanterweise wurde Dalawong mit einer Krankheit geboren, bei der sein Unterkörper schuppenähnliche Haut hatte.

Dalawongs Fall wurde von Francis Story untersucht. Story war ein Mitarbeiter des verstorbenen Dr. Ian Stevenson, einem Psychiater und Reinkarnationsforscher an der University of Virginia. Dr. Jim Tucker, Nachfolger von Dr. Stevenson, beschreibt diesen Fall in seinem Buch „Kinder erinnern sich: dem faszinierenden Phänomen der Wiedergeburt auf der Spur.“

Dr. Tucker schreibt: „Das sind Dinge, die über die Grenze des Glaubwürdigen hinausgehen. Es gibt einen Punkt, an dem eine Geschichte zu unglaublich klingt, um sie zu akzeptieren. Ich gestehe, dass dieser Fall meine eigene Grenze dessen, was ich zu glauben vermag, erreicht hat.“

Selbst für Menschen, die an Wiedergeburt glauben, ist die Idee einer Wiedergeburt von Tier zu Mensch, oder umgekehrt, oft schwierig nachzuvollziehen.

Dr. Tucker hörte von einigen Fällen, in denen Kinder sich angeblich an frühere Leben als Tiere erinnerten. Diese Fälle sind, laut Dr. Tucker, jedoch selten. Von Tausenden Fällen, die er und sein Kollege Dr. Stevenson untersuchten, gab es davon nur eine Handvoll.

Vergangene Leben

Der Wissenschaftler berichtete von einer weiteren Geschichte, die von einer Wiedergeburt von Tier zu Menschen handelte.

Ein amerikanischer Junge namens Peter erhielt eine Süßigkeitenkette, die eine Erinnerung an ein früheres Leben auslöste. Peter sagte, er „erinnerte sich“ an einen Vorfall, als er ein Schimpanse in einem Zoo war. Damals hätte er gesehen, wie ein kleiner Junge eine Süßigkeitenkette in sein Gehege warf. Er wusste nicht, was er mit der Kette anfangen sollte, also warf er sie dem Jungen zurück. Zudem erzählte Peter seiner Mutter ausführlich, wie er in der Wildnis gefangen und in den Zoo gebracht wurde.

Dazu schreibt Dr. Tucker: „Ich kann mir vorstellen, dass ein Schimpanse eine bewusste Erinnerung an eine Süßigkeitenkette haben kann. Was ich mir aber nicht vorstellen kann, ist eine Schlange, die sich an Einzelheiten über einen bestimmten Ort und eine Reihe von Ereignissen erinnern und Jahre später einen Mann wiedererkennen kann, der ihr letzter Feind war. Natürlich weiß ich nicht, was im Kopf einer Schlange vor sich geht, aber das übersteigt meine Vorstellungskraft.“

Dr. Tucker ist nach der Untersuchung vieler solcher Fälle von Wiedergeburt überzeugt. Er glaubt auch, dass der Geist den Tod des Körpers überlebt. Dr. Tucker fand zahlreiche überprüfbare Details in den Erinnerungen Betroffener, die so spezifisch waren, dass sie kaum erfunden sein konnten. Trotzdem fragte er sich, ob Dalawong das Wissen über die Begegnung zwischen Hiew und der Schlange auf eine andere, rätselhafte Weise, erlangt haben könnte.

