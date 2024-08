5 Hauptursachen von Ekzemen – und wie eine spezielle Diät helfen kann

Ekzeme sind eine weitverbreitete Hauterkrankung, die unter anderem Entzündungen, Juckreiz, Rötungen, Trockenheit und Rauheit der Haut verursacht. In schwereren Fällen können zusätzlich Blasenbildung, Nässen und Krusten auftreten, was zu einer Verdickung der Haut führt. Die Behandlung gestaltet sich oft als langwierig und schwierig.

In Deutschland leiden etwa 3,6 Millionen Menschen unter Neurodermitis. Meist beginnt die Erkrankung bereits im Kindesalter. Zwar bessern sich die Symptome bei vielen Betroffenen im Laufe der Zeit oder verschwinden sogar vollständig, doch etliche leiden auch im Erwachsenenalter weiterhin unter den Beschwerden.

Carnivore-Diät: Ein ungewöhnlicher Weg zur Heilung

Ein Fallbeispiel zeigt, dass eine fleischbasierte Ernährung zu einer deutlichen Besserung von Ekzemen und allergischer Rhinitis führen kann. Ein Patient, der über zehn Jahre an diesen Beschwerden litt, erlebte nach drei Wochen auf der Carnivore-Diät eine vollständige Symptomlinderung.

Der Patient berichtete, dass er jahrelang unter Ekzemen an den Füßen und zystischer Akne am Rücken litt. Weder traditionelle chinesische Medizin noch westliche Behandlungsansätze, einschließlich verschiedener Medikamente und Salben, führten zu einer Besserung. Im November 2023 begann er mit der Carnivore-Diät und stellte kurze Zeit später eine vollständige Rückbildung seiner Hautprobleme fest. Auch seine morgendlichen Niesanfälle, verursacht durch allergische Rhinitis, verschwanden vollständig.

5 Hauptursachen von Ekzemen

Hautentzündungen können die Barrierefunktion der Haut beeinträchtigen und diese somit anfälliger für Reizstoffe, Allergene und andere Umweltfaktoren machen. Zu den primären Ursachen von Ekzemen zählen:

Genetische Veranlagung: Eine familiäre Vorbelastung mit Dermatitis, Allergien, allergischer Rhinitis (Heuschnupfen) oder Asthma kann die Anfälligkeit für Ekzeme erhöhen. Immunschwäche: Die Haut fungiert als Schutzbarriere des Körpers. Ist das Immunsystem geschwächt, beeinträchtigt dies auch den Schutz durch die Hautbarriere, wodurch Reizstoffe leichter eindringen und weitere Schäden verursachen können. Umweltfaktoren: Reizstoffe wie Seifen, Reinigungsmittel, Chemikalien und bestimmte Nahrungsmittel können Ekzemschübe auslösen. Psychischer Stress: Stress kann die Symptome von Ekzemen verschlimmern, da er hormonelle Veränderungen im Körper hervorruft. Witterungsbedingungen: Extreme Temperaturen sowie hohe oder niedrige Luftfeuchtigkeit können Ekzemschübe begünstigen.

Die Symptome von Ekzemen sind oft belastend und beeinträchtigen die Lebensqualität. Besonders unangenehm ist der häufig auftretende Juckreiz, der sich insbesondere nachts verstärken kann. Ekzeme manifestieren sich häufig in Form von roten oder bräunlich-grauen Hautflecken, die typischerweise an Händen, Füßen (etwa an Knöcheln und Handgelenken), am Hals, an der Brust, an den Augenlidern sowie an Ellenbogen und Knien auftreten. Darüber hinaus kann die Haut durch Ekzeme empfindlicher werden und neigt verstärkt zu Schwellungen.

Die Behandlung von Ekzemen gestaltet sich häufig schwierig. Topische Kortikosteroide werden üblicherweise eingesetzt, um Entzündungen zu lindern. Bei Verdacht auf erhöhte Histaminspiegel können auch Antihistaminika verschrieben werden. Obwohl diese die Krankheit selbst nicht heilen, tragen sie dazu bei, den Juckreiz zu lindern und bestimmte Auslöser zu unterdrücken. In schwerwiegenden Fällen können auch andere Medikamente, wie Immunsuppressiva, erforderlich sein.

Wie eine fleischbasierte Ernährung bei Ekzemen helfen kann

Eine fleischbasierte Ernährung könnte eine überraschende Lösung für Menschen mit chronischen Hauterkrankungen wie Ekzemen sein. Ein aktueller Fall zeigt, wie die Umstellung auf eine solche Diät zu einer deutlichen Verbesserung des Hautzustands führen kann.

Die Ernährung im Rahmen der Carnivore-Diät besteht fast ausschließlich aus Fleisch und anderen tierischen Produkten. Sie ist reich an Proteinen, den Vitaminen B6 und B12 sowie wichtigen Mineralstoffen wie Zink und Eisen. Besonders hervorzuheben ist Methionin, eine Aminosäure, die der Körper für viele wichtige Prozesse benötigt. Einer dieser Prozesse, die sogenannte Methylierung, spielt eine Schlüsselrolle für die Gesundheit, indem sie unter anderem bei der Erneuerung der Zellen, der Entgiftung und der Regulierung von Histamin hilft. Störungen bei dem Prozess der Methylierung können zu erhöhtem Histaminspiegel und einer geschwächten Immunfunktion führen.

Der Patient, der in dem Fallbeispiel auf die carnivore Ernährung umgestiegen ist, konnte durch den höheren Gehalt an Methionin und anderen wichtigen Nährstoffen die Methylierung in seinem Körper verbessern. Dies führte dazu, dass weniger Histamin im Körper verblieb, was letztlich zu einer deutlichen Linderung seiner Ekzemsymptome führte.

Fleisch enthält außerdem viel Vitamin B6 und Zink, die für eine starke Immunabwehr und einen gesunden Stoffwechsel wichtig sind. Diese Nährstoffe könnten ebenfalls zur Besserung der Hautprobleme beigetragen haben.

Während herkömmliche Behandlungen von Ekzemen oft nur die äußeren Symptome bekämpfen, zeigt dieser Fall, dass eine gezielte Ernährungsumstellung auch die Ursachen der Erkrankung angehen kann.

Obwohl eine carnivore Ernährung Vorteile bieten kann, könnte der Mangel an anderen Nährstoffen aus beispielsweise Gemüse auf lange Sicht problematisch sein. Daher wäre es sinnvoll, Ballaststoffe und Gemüse langfristig zu integrieren, um eine ausgewogene Nährstoffzufuhr sicherzustellen.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zuerst erschienen auf theepochtimes.com unter dem Titel „5 Main Causes of Eczema and How to Heal Naturally Through Diet“. (deutsche Bearbeitung kr)