Diese natürlichen Mittel können Entzündungen bei Long COVID lindern

Weltweit leiden Millionen Menschen unter Long-COVID-Symptomen – ein Überbegriff für Spätfolgen einer Corona-Infektion. In Deutschland sollen etwa eine halbe Million Patienten betroffen sein.

Wissenschaftler haben nun entdeckt, dass eine Kombination aus pflanzlichen Extrakten und Mineralstoffen Betroffenen von Long COVID neue Hoffnung geben könnte.

Laut einer aktuellen Studie könnte ein einfaches Nahrungsergänzungsmittel aus Echinacea, Hagebutte, Zink und Gelée Royale dazu beitragen, die chronischen Entzündungen und die Erschöpfungszustände der Betroffenen zu mildern.

Dieses Präparat kann zwar Long COVID nicht heilen, könnte jedoch eine Möglichkeit bieten, Erleichterung zu finden, während effektive Behandlungen für das Post-COVID-Syndrom noch ausstehen.

Lebensqualität verbessern

Die genaue Diagnose von Long-COVID-Symptomen bleibt eine Herausforderung, wobei viele Patienten vor allem mit anhaltender Müdigkeit und chronischen Entzündungen zu kämpfen haben.

Eine kürzlich veröffentlichte Studie in „Pharmaceuticals“ untersuchte 33 Long-COVID-Patienten im Durchschnittsalter von 47 Jahren. Alle Probanden waren gegen COVID-19 geimpft und hatten im Zeitraum zwischen einem bis sechs Monaten vor der Studie eine Infektion durchgemacht.

Die Ergebnisse nach acht Wochen waren vielversprechend: Die Patienten, die das Nahrungsergänzungsmittel einnahmen, zeigten eine statistisch signifikante Verringerung mehrerer entzündlicher Marker. Zusätzlich wurde eine bedeutende Erhöhung der Vitamin-D-Spiegel festgestellt. Vitamin D spielt eine Schlüsselrolle bei der Immunfunktion und der Bekämpfung von Entzündungen im Körper.

Die Forscher berichteten, dass die reduzierte chronische Entzündung und Müdigkeit zu einer spürbaren Verbesserung der Lebensqualität der Patienten geführt haben.

Medizinische Verwendung

Echinacea, eine blau-violette Kegelblume, wird in der Naturheilkunde zur Behandlung und Vorbeugung von Infektionen der oberen Atemwege eingesetzt. Forschungsergebnisse legen nahe, dass die Pflanze antimikrobielle und entzündungshemmende Eigenschaften besitzt.

Hagebutte, eine weitverbreitete Wildpflanze, wird aufgrund ihrer antioxidativen Wirkung traditionell zur Behandlung verschiedener Krankheiten verwendet. Dazu zählt die Anwendung bei der Behandlung von Hauterkrankungen, Nierenproblemen, Durchfall, entzündlichen Erkrankungen wie Arthritis und Krebs.

Gelée Royale, eine von Bienen produzierte Substanz, hat entzündungshemmende und antioxidative Eigenschaften.

Zink, ein essenzieller Nährstoff in vielen Pflanzen und Tieren, spielt eine Schlüsselrolle in der Immunfunktion und Zellregeneration. Es reduziert oxidativen Stress und senkt Entzündungswerte im Körper, was insgesamt das Risiko für chronische Erkrankungen wie Herzkrankheiten, Krebs und kognitive Beeinträchtigungen verringert.

Autoimmunerkrankungen

Die Studienergebnisse deuten darauf hin, dass diese Kombination aus pflanzlichen Nahrungsergänzungsmitteln auch für Menschen mit anderen Krankheiten, die durch chronische Entzündungen gekennzeichnet sind, von Nutzen sein könnte.

Das Forschungsteam hob hervor, dass Vitamin-D-Supplementation intensiv als potenzielle Therapie für Patienten mit Autoimmunerkrankungen wie Multipler Sklerose, Typ-1-Diabetes und Morbus Crohn untersucht wurde.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zuerst erschienen auf theepochtimes.com unter dem Titel „Natural Supplement Cocktail May Ease Inflammation in Long COVID Patients: Study“. (deutsche Bearbeitung kr)