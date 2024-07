Studie enthüllt: Wahrgenommene Zeit beeinflusst Heilungsgeschwindigkeit

Wann haben Sie sich das letzte Mal beim Kochen geschnitten oder sich während einer Wanderung verletzt? Wie lange hat es gedauert, bis die Wunde Sie nicht mehr gestört hat? Üblicherweise denken wir bei der Heilungszeit an die Tiefe des Schnitts oder welche Organe betroffen waren.

Eine im Dezember 2023 veröffentlichte Studie, durchgeführt von Professorin Ellen Langer von der Harvard University, hat jedoch einen weiteren bedeutenden Faktor gefunden, der die Heilungsgeschwindigkeit zu beeinflussen scheint.

In einem Experiment verwendeten Dr. Langer und ihre Kollegen das Schröpfen, eine seit Tausenden Jahren in China und im antiken Ägypten eingesetzte Technik, bei der Glasbecher auf die Haut aufgesetzt werden. Das dadurch entstehende Vakuum bricht Kapillaren und verursacht Blutblasen, die als rote Flecken erscheinen. Die Forscher wollten herausfinden, wie schnell sich Teilnehmer von dieser kontrollierten „Verletzung“ erholen und gaben ihnen dafür 28 Minuten Zeit.

Jeder der 33 Teilnehmer durchlief den Prozess an drei verschiedenen Tagen. Jedes Mal platzierte ein Forscher ein Schröpfglas mit einem Durchmesser von 3,8 cm für eine halbe Minute auf dem Arm des Teilnehmers. Der Forscher fotografierte dann den roten Fleck sofort nach dem Entfernen des Bechers und erneut 28 Minuten später.

Während der 28 Minuten jeder Phase des Experiments spielten die Teilnehmer Tetris auf einem Computer mit einer kleinen Uhr daneben. Die Forscher informierten die Teilnehmer nicht darüber, dass sie deren Zeitwahrnehmung manipulierten.

In einem Fall bewegte sich die Uhr neben dem Computer doppelt so schnell wie normal, sodass der Teilnehmer glaubte, dass 56 Minuten vergangen waren. In einem anderen Fall bewegte sich die Uhr halb so schnell, sodass der Teilnehmer dachte, es seien nur 14 Minuten vergangen.

In einem dritten Fall wurde die Uhr nicht manipuliert, und der Teilnehmer wusste, dass tatsächlich 28 Minuten vergangen waren. Jeder Teilnehmer erlebte die verschiedenen Zeitbedingungen auf unterschiedliche Weise.

25 Prüfer, die nichts von den Bedingungen des Experiments wussten, wurden gebeten, die Bilder des Zustands der Wunde unmittelbar nach dem Entfernen des Schröpfglases zu vergleichen und die Heilung auf einer Skala von 1 bis 10 zu bewerten, wobei 10 „vollständig geheilt“ bedeutete. Die Unterschiede, die sie zwischen den verschiedenen Zeitbedingungen fanden, waren deutlich.

Bei den Zeitpaaren, in denen der Teilnehmer glaubte, es seien nur 14 Minuten vergangen, zeigten nur fünf Teilnehmer eine fast vollständige Heilung, und die durchschnittliche Heilungsrate, die die Prüfer angaben, betrug 6,17. Wenn die Zeit nicht manipuliert wurde, erreichten acht Teilnehmer eine fast vollständige Heilung mit einer durchschnittlichen Heilungsrate von 6,43.

In der dritten Zeitbedingung, in der die Teilnehmer glaubten, dass 56 Minuten vergangen seien, erreichten 11 von ihnen eine nahezu vollständige Heilung—der rote Fleck verschwand fast vollständig—was zu einer durchschnittlichen Bewertung von 7,3 führte.

„Wir haben gesehen, dass die Heilungsrate der Wunde von der wahrgenommenen Zeitdauer des Teilnehmers abhängt“, erklärte Dr. Langer in einem Interview.

„Unsere Ergebnisse tragen zu einer wachsenden Anzahl wissenschaftlicher Belege bei, die darauf hindeuten, dass abstrakte psychologische Konzepte, wie die Art und Weise, wie wir den Zeitverlauf wahrnehmen, einen erheblichen Einfluss auf die körperliche Gesundheit haben können“, erläuterte sie in der Studie.

Die Einheit von Körper und Geist

Die Vorstellung, dass der Geist den Körper beeinflussen kann, hat Dr. Langer seit Beginn ihrer akademischen Laufbahn fasziniert. In einer Studie aus dem Jahr 1979 ließ sie Männer im Alter zwischen 70 und 80 Jahren eine Woche in einer Einrichtung verbringen, die komplett im Stil der 1950er-Jahre eingerichtet war. Dies war eine Zeit, in der die Teilnehmer 20 Jahre jünger waren.

Die Wände waren mit Bildern aus dieser Zeit dekoriert, die Bücher und Zeitschriften stammten aus den 50ern, und sogar die Radio- und Fernsehsendungen waren auf 1959 abgestimmt. Die Teilnehmer sollten sich vorstellen, 20 Jahre jünger zu sein, und entsprechend reden und handeln. Zudem mussten sie sich komplett selbst versorgen, einschließlich der Zubereitung von Mahlzeiten und dem Tragen ihres Gepäcks in die Zimmer im zweiten Stock.

„Die Ergebnisse waren verblüffend“, berichtete Dr. Langer. „Innerhalb von nur einer Woche verbesserten sich ihr Hörvermögen, Gedächtnis, ihre Sehkraft und körperliche Stärke. Sie sahen sogar sichtbar jünger aus – und das alles ohne medizinische Eingriffe.“ Diese Studie ist ausführlich in ihrem Buch „Die Uhr zurückdrehen? Gesund alt werden durch die heilsame Wirkung der Achtsamkeit“ beschrieben.

Ein weiteres Schlüsselerlebnis führte sie zu einer tiefergehenden Untersuchung des Zusammenhangs zwischen der Wahrnehmung von Zeit und dem Heilungsprozess. „Meine Mutter hatte Brustkrebs, der sich auf die Bauchspeicheldrüse ausbreitete, was normalerweise als das Ende gilt“, erzählte Dr. Langer. Sie bemühte sich, ihre Mutter optimistisch zu halten und so zu tun, als ob dieser Albtraum bald vorbei sein würde. „Eines Tages verschwand der Krebs auf wundersame Weise, und die Ärzte konnten es nicht erklären. Es war eine ‚spontane Remission‘.“

Diese Ereignisse motivierten sie, das Zusammenspiel von Gedanken und körperlichen Veränderungen intensiver zu erforschen. „Wie kann etwas so Abstraktes wie ein Gedanke die physische Welt beeinflussen?“, fragte Dr. Langer. Diese Frage beschäftigte bereits den französischen Philosophen René Descartes im 17. Jahrhundert, als das Konzept des „Geist-Körper-Dualismus“ entstand, welches Geist und Körper als getrennte Entitäten betrachtete. Jahrtausende zuvor hatten Philosophen jedoch an den Monismus – die Einheit von Körper und Geist – geglaubt, erklärte Dr. Langer.

„Wer hat eigentlich entschieden, Menschen in zwei separate Komponenten aufteilen zu müssen?“, meint Dr. Langer. „Warum nicht Körper und Geist wieder als eine Einheit betrachten und sehen, wohin uns das führt? Normalerweise stellt sich die entscheidende Frage: ‚Wie gelangen wir vom Geist zum Körper?‘ Aber wenn sie eine Einheit sind, entfällt diese Frage.“

Verbindung von Geist und Körper verstehen

Wir sind es gewohnt, Körper und Geist als getrennte Komponenten zu betrachten. Doch was bedeutet es, diese als eine ganze Einheit zu sehen?

„Wenn Geist und Körper ein einziges System bilden, bewirkt jede Veränderung bei einer Person gleichzeitig eine Veränderung auf der Gedankenebene und auf der Körperebene“, erklärt Dr. Langer. Diese Denkweise eröffnet neue Möglichkeiten zur Gesundheitskontrolle.

Die erste wegweisende Studie dazu wurde von Dr. Langer veröffentlicht. Zahlreiche nachfolgende Untersuchungen haben ihre Theorie bestätigt. Eine Studie aus dem Jahr 2007 befasste sich mit Hotelangestellten, die ihre körperliche Arbeit nicht als Bewegung wahrnahmen. Nachdem Dr. Langer ihnen erklärt hatte, dass ihre Arbeit tatsächlich eine Form von körperlicher Betätigung ist, verbesserten sich ihre Gesundheitsparameter erheblich.

„In dieser Studie teilten wir die 84 Teilnehmer zufällig in zwei Gruppen ein. In der Versuchsgruppe erklärten wir einfach, dass ihre Arbeit tatsächlich körperliche Bewegung sei. Wir zeigten ihnen zum Beispiel, dass das Wechseln der Bettwäsche dem Training an einem bestimmten Fitnessgerät entsprach.“ Die Teilnehmer der Kontrollgruppe erhielten keine solche Anleitung.

Die verbesserten Gesundheitsparameter der ersten Gruppe waren ausschließlich auf eine Veränderung der Denkweise zurückzuführen. In der Kontrollgruppe, die keine derartige Aufklärung erhielt, blieben die Gesundheitswerte weitgehend unverändert oder verschlechterten sich sogar.

„Wir hatten also zwei Gruppen: eine, in der die Teilnehmer glaubten, dass ihre Arbeit Bewegung sei, und eine andere, in der die Teilnehmer dies nicht so verstanden. Wir maßen sie anhand verschiedener Parameter und stellten fest, dass sie während des Monats der Studie ihre Essgewohnheiten nicht wesentlich veränderten oder härter arbeiteten.

„Dennoch nahmen die Teilnehmer der Versuchsgruppe ab, ihr Blutdruck sank, ihr Body-Mass-Index (BMI) verbesserte sich, und auch das Verhältnis von Taille zu Hüfte verbesserte sich. All dies geschah nur aufgrund einer Veränderung der Denkweise.“

Die Macht der subjektiven Zeitwahrnehmung

Ab 2016 untersuchte Langer in einer Reihe von Studien, wie der oben erwähnten Schröpfstudie, einen bestimmten Aspekt der Theorie der Einheit von Körper und Geist. Diese Studien konzentrierten sich darauf, wie die Zeitwahrnehmung die Geschwindigkeit physiologischer Prozesse in unseren Zellen beeinflusst.

Die erste Studie auf diesem Gebiet umfasste 47 Patienten mit Typ-2-Diabetes. Um sich mit den routinemäßigen Veränderungen ihrer Blutzuckerspiegel vertraut zu machen, wurden die Teilnehmer gebeten, diese Werte im Laufe des Tages in der Woche vor dem eigentlichen Experiment zu verfolgen.

Die Teilnehmer kamen morgens nach einer nächtlichen Fastenperiode ins Labor und mussten sich bald von ihren Handys, Uhren und anderen Gegenständen trennen, die die reale Zeit verraten könnten. Anderthalb Stunden lang spielten sie Computerspiele mit einer Uhr neben dem Computer. Um sicherzustellen, dass sie sich der vergehenden Zeit bewusst waren, wurden sie gebeten, alle 15 Minuten das Computerspiel zu wechseln.

Die Teilnehmer wurden in drei Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe sah eine normale Uhr, die anzeigte, dass das Experiment 90 Minuten dauerte. Die zweite Gruppe sah eine Uhr, die sich mit doppelter Geschwindigkeit bewegte, sodass sie dachten, es seien 180 Minuten vergangen. Die dritte Gruppe sah eine Uhr, die sich mit halber Geschwindigkeit bewegte, sodass sie dachten, es seien nur 45 Minuten vergangen.

Unter denen, die die schnelle Zeit erlebten, was bedeutete, dass für sie 180 Minuten vergangen waren, war die Reduktion des Blutzuckerspiegels mit 23,5 Milligramm pro Deziliter (mg/dL) am höchsten. Für diejenigen, die die reale Zeit von 90 Minuten erlebten, betrug die durchschnittliche Reduktion 15,1 mg/dL, und für die Langzeitgruppe, die dachte, es seien nur 45 Minuten vergangen, war die durchschnittliche Reduktion mit 9,8 mg/dL am geringsten.

„Die Frage, die wir stellten, war, ob es eine Korrelation zwischen den Blutzuckerspiegeln und der tatsächlich vergangenen Zeit oder der von den Teilnehmern wahrgenommenen Zeit gemäß der Uhr gab. Wir sahen, dass es die Wahrnehmung der Zeit durch den Teilnehmer war, nicht die tatsächliche Zeit, die die Blutzuckerspiegel kontrollierte“, erklärt Langer.

Eine Folgestudie im Jahr 2020 wurde in einem Schlaflabor durchgeführt. Sechzehn Teilnehmer schliefen zwei Nächte im Labor. In der ersten Nacht durften sie 8 Stunden schlafen und in der zweiten Nacht nur 5 Stunden. Sie wurden zufällig in zwei Gruppen eingeteilt.

Die Teilnehmer der ersten Gruppe glaubten, sie hätten beide Nächte 8 Stunden geschlafen, was bedeutete, dass die Forscher sie über die Schlafdauer der zweiten Nacht täuschten. Die Teilnehmer der zweiten Gruppe dachten, sie hätten beide Nächte nur 5 Stunden geschlafen, was bedeutete, dass die Forscher sie über die erste Nacht täuschten.

„Wir stellten fest, dass, wenn die Menschen glaubten, sie hätten nur 5 Stunden geschlafen, obwohl sie tatsächlich 8 Stunden im Bett verbracht hatten, ihre kognitive Leistung signifikant schlechter war als bei denen, die 8 Stunden geschlafen hatten und informiert wurden, dass es 8 Stunden waren. In Übereinstimmung mit diesem Ergebnis stellten wir auch fest, dass diejenigen, die 5 Stunden geschlafen hatten, aber glaubten, es seien 8 Stunden gewesen, signifikant besser abschnitten als diejenigen, die 5 Stunden geschlafen hatten und dachten, es seien 5 Stunden“, fassten die Forscher im Artikel zusammen.

„Die kognitiven und verhaltensmäßigen Leistungen entsprachen der Dauer, die der Teilnehmer glaubte, geschlafen zu haben, nicht der tatsächlichen Schlafdauer“, erklärte Langer.

Im Folgenden finden Sie ein Interview mit Dr. Langer.

Epoch Times: Wie erklären Sie, was Sie in Ihren Studien beobachtet haben?

Dr. Ellen Langer: Diese Frage erinnert mich daran, als jemand vor ein paar Jahren einen Artikel über mich für ein großes Magazin schrieb. Nachdem ich das gesamte Konzept der Einheit von Körper und Geist erklärt hatte, kam er später immer noch mit der Frage zurück: „Aber wie kann das passieren?“ Deshalb sind diese Studien so wichtig.

Unser ganzes Leben lang denken wir nach einem dualistischen Modell von Geist und Körper, und es fällt uns schwer zu begreifen, dass sie eins sein können—Veränderungen im Geist und Körper geschehen gleichzeitig und nicht nacheinander. Jeder Gedanke führt zu gleichzeitigen Veränderungen in jedem Teil des Körpers.

In der Praxis sehen Sie also in den Experimenten, dass sich der Körper verändert, wenn sich unsere Erwartungen ändern.

Ja, es geht alles um Erwartungen. In gewisser Weise steuern unsere Erwartungen unsere täglichen Interaktionen, aber wir bemerken es nicht. Wenn Sie erwarten, etwas zu sehen, sehen Sie es. Wenn Sie es nicht erwarten, sehen Sie es normalerweise nicht.

Es gab ein virales Video, in dem junge Leute sich einen Basketball zuspielten. Währenddessen lief ein Mädchen im Gorillakostüm gemütlich zwischen ihnen herum. Die Zuschauer wurden gefragt, wie oft die Spieler in Weiß den Ball weitergaben. Wenn sie nicht damit rechneten, einen Gorilla zu sehen, waren sie so sehr mit dem Zählen beschäftigt, dass sie das Mädchen einfach nicht bemerkten.

Mit anderen Worten, wenn ich erwarte, dass sich meine Gesundheit verbessert, werde ich bemerken, dass sie sich verbessert, und wenn ich erwarte, dass sich meine Gesundheit verschlechtert, werde ich hauptsächlich das bemerken?

Ja, es ist wahrscheinlich eine sich selbst erfüllende Prophezeiung.

Aber dieses Beispiel erklärt immer noch nicht, wie sich meine Gesundheit in der Praxis verbessert; es spricht nur darüber, was ich bemerke. Wie verändert das, was ich bemerke, meinen Körper?

Der Punkt ist, dass Erwartungen und physische Veränderungen gleichzeitig auftreten. Unsere Technologie ist noch nicht präzise genug, um diese Veränderungen zu erfassen [und daher ist es schwer zu erklären, wie es passiert], aber wir sehen es in den Studien.

Angenommen, Sie heben Ihre Hand—in diesem Moment finden gleichzeitig Veränderungen in Ihrem Gehirn und Körper statt; sie sind eins. Wenn Sie regelmäßig Medikamente einnehmen, die ein Arzt verschrieben hat, bedeutet das, dass Sie glauben, dieses Medikament wird wirken. Sie sind krank, nehmen das Medikament und es geht Ihnen besser. Aber wenn das Medikament nur eine Zuckertablette ist, ein Placebo, was bewirkt dann die Verbesserung Ihres Zustands? Sie selbst bewirken die Verbesserung Ihres Zustands.

Wie machen Sie das? Durch Gedanken – sie tragen zur Veränderung in Ihrem Körper bei, die zu besserer Gesundheit führt. Wenn sich Ihr Zustand durch die Einnahme einer Zuckertablette verbessert, bedeutet das, dass Ihr Geist Ihre Gesundheit kontrolliert.

Wenn wir krank sind, fühlen wir normalerweise einen Kontrollverlust über unseren Körper. Wir gehen zum Arzt und erwarten, dass er das Problem löst, die Krankheit beseitigt und die Kontrolle über unseren Körper wiederherstellt. Wir denken nicht, dass unser Geist eine aktive Rolle dabei spielt.

Wenn Sie nicht glauben, dass Sie Kontrolle über Ihre Gesundheit haben können, bedeutet das, dass Sie nichts absichtlich tun, um diese Kontrolle zu erleben [und es daher schwer finden, sie zu bemerken]. Wenn Ihnen jemand sagt, dass Sie es nicht können, und Sie glauben, dass Sie es nicht können, dann werden Sie, egal was passiert, nichts versuchen.

Die Idee hinter meiner Reihe von Studien zur Einheit von Körper und Geist ist, zu zeigen, dass wir viel mehr Kontrolle über unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden haben, als die Leute denken, nur ist es sehr schwer, es zu bemerken.

Es gibt viele Krankheiten, mit denen selbst Ärzte nicht umgehen können.

Wenn wir eine Krankheit als etwas beschreiben, mit dem wir nicht umgehen können, kennzeichnen wir sie tatsächlich falsch. Alles, was wir wissen, ist, dass die Methoden, mit denen wir bisher versucht haben, die Krankheit zu kontrollieren, gescheitert sind. Anstatt unsere Krankheiten als unkontrollierbar zu betrachten, wäre es besser, wenn wir sie als ‚nicht permanent‘ sehen könnten. Wir wissen nicht genug über sie.

Die Menschen sind sich dessen, was ich Ihnen erzähle und was die Studien zeigen, nicht bewusst, weil Schulen, Zeitungen und Eltern ihnen absolute Dinge beibringen. Wenn Sie etwas absolut wissen, wenn Sie sich einer Sache sicher sind, achten Sie nicht mehr darauf. Aber diese Sicherheit führt zu Gedankenlosigkeit.

Was meinen Sie mit ‚Achtsamkeit‘?

Stellen Sie sich vor, Sie gehen zu einem Arzt, wenn Sie krank sind, und fragen, wie lange es dauern wird, bis Sie geheilt sind. Wenn der Arzt Ihnen sagt, dass es sechs Wochen dauern wird, wird es wahrscheinlich viel länger dauern, bis Sie sich erholen, als wenn er zwei Wochen sagt. Ein Grund dafür ist, dass Sie, wenn Sie glauben, dass Sie bald geheilt werden, beginnen, die Phasen zu bemerken, in denen es Ihnen besser geht. Achtsamkeit bedeutet, aktiv neue Dinge zu bemerken.

Wir haben viele Studien zur Achtsamkeit durchgeführt (unabhängig von der Zeitwahrnehmung), bei denen wir Menschen mit chronischen Schmerzen, Parkinson, Multipler Sklerose und mehr eingeladen haben und sie periodisch nach ihren Symptomen gefragt haben – ob sie sich im Vergleich zu vorher verbessert oder verschlechtert haben und warum. Dabei geschahen mehrere Dinge.

Erstens, wenn Sie bemerken, dass sich Ihr Zustand manchmal verbessert und manchmal verschlechtert, hilft es Ihnen, sich etwas besser zu fühlen, weil Sie vorher dachten, er bleibe entweder gleich oder werde schlechter, und jetzt bemerken Sie, dass er sich manchmal verbessert. Wenn Sie sich fragen, warum es jetzt besser ist, begeben Sie sich auf eine achtsame Suche, die an sich bereits Ihrer Gesundheit helfen kann.

Zweitens, wenn Sie glauben, dass es einen Weg gibt, von der Krankheit zu heilen, finden Sie eher einen solchen Weg. Und drittens, wenn Menschen eine chronische Krankheit haben zum Beispiel, fühlen sie sich oft hilflos und denken, dass sie nichts dagegen tun können. Sie denken, die Definition einer chronischen Krankheit sei, dass nichts getan werden könne.

Aber chronisch bedeutet nur, dass die medizinische Welt noch keine Lösung gefunden hat. Es bedeutet nicht, dass keine Lösung existiert. Wenn Sie also in diesem ganzen Prozess achtsam bleiben, fühlen Sie sich nützlich, dass Sie etwas tun, und dies gibt Ihnen ein Gefühl der Kontrolle über Ihr Leben.

Die Idee – „wenn Sie glauben, dass es einen Weg gibt, zu heilen, werden Sie eher einen solchen Weg finden“ – ist nicht sehr konventionell.

Es gibt so viele Dinge in der Arbeit, die ich in den vergangenen 45 Jahren gemacht habe, die fast allem widersprechen, was allgemein gedacht wird. Die Menschen glauben, es gibt unveränderliche Fakten, aber ich denke, wenn die Menschen auf sich selbst achten, werden sie sich daran erinnern, dass ihre Erkältung manchmal fünf Tage dauert, manchmal eine Woche und manchmal nur zwei Tage. Einige Menschen erholen sich immer schneller. Wenn man fragt, warum das so ist, führt das zu den gleichen Erkenntnissen wie unsere Studien.

Ich werde Ihnen etwas erzählen, das trivial klingen mag, aber ich denke, es ist wichtig. Das Leben besteht aus verschiedenen Momenten, und es ist notwendig, jeden dieser Momente als wichtig zu erachten. Sich keine Sorgen zu machen, was in fünf Jahren passieren wird. Einfach die Veränderungen wahrzunehmen und den heutigen Tag zu genießen.

Auch wenn Sie eine schwierige medizinische Diagnose erhalten, können Sie entscheiden, sich deprimiert und elend zu fühlen, weil Sie nicht für immer leben werden, oder alternativ versuchen, ein erfülltes Leben zu führen, solange Sie leben. Die Menschen verbringen viel Zeit damit, die Anzahl der Jahre in ihrem Leben zu erhöhen, aber ich denke, es ist lohnender, dem jetzigen Leben mehr Leben hinzuzufügen. Laut unseren Studien wird ihnen das helfen, länger gesund zu bleiben.

Der Artikel wurde zuerst im Februar 2024 im Epoch Magazine, Israel, veröffentlicht.