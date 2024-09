Wie Stress die Freude am Leben raubt – und was man dagegen tun kann

Lee, alleinerziehende Mutter und Flugbegleiterin, kündigte ihren Job, um ein Onlinegeschäft zu starten – in der Hoffnung, Arbeit und Privatleben besser in Einklang zu bringen. Doch statt mehr Zeit für sich und ihren Sohn zu haben, arbeitete sie länger als zuvor und musste dabei Schlaf, Gesundheit und wertvolle gemeinsame Zeit opfern.

Viele Berufstätige, Eltern und Selbstständige kennen dieses Dilemma. Wir investieren immer mehr Zeit und Energie in die Hoffnung auf zukünftigen Erfolg, riskieren dabei jedoch das Leben, das wir eigentlich führen wollen, immer mehr zu verlieren.

Neue Studien zeigen, dass die gesundheitlichen Risiken durch übermäßige Arbeitsbelastung früher auftreten, als bisher angenommen. Eine Untersuchung mit 7.000 Amerikanern im Alter von 22 bis 50 Jahren verglich Menschen, die nachts, in Schichten oder sehr lange arbeiteten, mit jenen, die reguläre Tagesarbeitszeiten hatten. Dabei kam heraus, dass die Personen mit unregelmäßigen Arbeitszeiten „deutlich“ häufiger unter Schlafstörungen, Depressionen und anderen gesundheitlichen Problemen litten.

Wenn Erholung zur Mangelware wird

Wenn Menschen unter der Last von zu vielen Verpflichtungen stehen, fällt es ihnen oft schwer, abzuschalten und sich zu erholen. Das führt zu schlechtem Schlaf oder zu wenig Ruhezeit. Der Mangel an ausreichend Schlaf beeinträchtigt das Urteilsvermögen und die Konzentrationsfähigkeit, weil Körper und Geist ohne genügend Erholung nicht richtig funktionieren können.

Mit sinkender geistiger Klarheit und weniger Energie neigen Menschen dazu, ungesunde Gewohnheiten zu entwickeln, wie etwa auf schnelle, aber ungesunde Fertiggerichte oder Snacks zurückzugreifen, besonders wenn die Zeit für das Kochen oder Einkaufen fehlt.

Mit der Zeit kann diese Kombination aus schlechter Ernährung, zu wenig Schlaf und dem Fehlen von Freude an alltäglichen Aktivitäten zu Depressionen führen. Diese negative Stimmung verstärkt den Teufelskreis weiter und kann es erschweren, dem Stress zu entkommen und wieder eine gesunde Balance im Leben zu finden.

5 Strategien für eine gesündere Work-Life-Balance

Auch wenn Sie Ihren Arbeitsalltag nicht sofort ändern können, gibt es viele Möglichkeiten, wie Sie Ihre Gesundheit im Alltag aktiv verbessern können. Hier sind einige konkrete Tipps, um eine bessere Balance zwischen Beruf und Privatleben zu schaffen:

1. Bewusste Ernährung

Eine ausgewogene Ernährung ist die Grundlage für Ihr Wohlbefinden. Achten Sie darauf, dass Ihre Mahlzeiten eine gute Mischung aus Proteinen, gesunden Fetten und Ballaststoffen enthalten, um Körper und Geist fit zu halten.

Ein ausgewogener Teller könnte so aussehen:

Hochwertige Proteinquellen wie Fisch, Eier, Huhn oder pflanzliche Alternativen wie Tofu.

Die Hälfte des Tellers sollte aus Gemüse bestehen.

Ein Viertel kann gesunde Fette enthalten, wie zum Beispiel Avocado oder ein leichtes Dressing auf Basis von Olivenöl.

2. Feste Routinen entwickeln

Eine gut durchdachte Morgenroutine kann Ihnen helfen, besser in den Tag zu starten. Überlegen Sie, ob Sie:

Früher aufstehen und einen kurzen Spaziergang machen möchten, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

Meditationsübungen oder eine kurze Yoga-Einheit in Ihren Tagesbeginn integrieren.

Auch abends kann eine feste Routine Ihnen helfen, besser zur Ruhe zu kommen und den Tag hinter sich zu lassen:

Lesen Sie vor dem Schlafengehen ein Buch oder schreiben Sie Ihre Gedanken in ein Tagebuch.

Vermeiden Sie abends das grelle Licht von Bildschirmen und halten Sie Ihr Schlafzimmer kühl und dunkel.

3. Regelmäßige Bewegung

Sport ist oft das Erste, das vernachlässigt wird, wenn die Arbeit stressig wird. Doch gerade in herausfordernden Zeiten ist es besonders wichtig, Bewegung in den Alltag zu integrieren, da ihre stressmindernden Effekte wissenschaftlich nachgewiesen sind.

Körperliche Aktivität hilft nachweislich, Stress abzubauen und kann beruhigend wirken, wenn Sie angespannt sind – was Ihnen an langen Arbeitstagen hilft, einen klaren Kopf zu bewahren. Um Bewegung leichter in Ihren Alltag zu integrieren, könnten Sie Folgendes in Erwägung ziehen:

Kürzere Trainingseinheiten als gewohnt

Einfache Möglichkeiten, den Kreislauf in Schwung zu bringen, wie z. B. den Arbeitsweg zu Fuß oder mit dem Rad zurückzulegen oder weiter entfernt zu parken und den Rest zu laufen

Leichte Dehnübungen – alles, was Sie zu Hause machen können, oder auch nur zehn Minuten morgens nach dem Aufstehen oder abends vor dem Schlafengehen

Für Menschen, die oft dazu neigen, viel zu grübeln, ist es besonders wichtig, den Kopf freizubekommen und sich körperlich zu betätigen. Überlegen Sie, in Ihrer Freizeit Aktivitäten auszuüben, die Ihre Sinne ansprechen, wie zum Beispiel:

Fotografieren bei einem Spaziergang

Kochen, Malen, Basteln, Singen, Musizieren

4. Zeit für Entspannung schaffen

Regelmäßige Pausen und Zeit für sich selbst sind wichtig, um im Alltag einen klaren Kopf zu bewahren. Hier sind ein paar Ideen:

Nehmen Sie sich die Zeit, in Ruhe zu Mittag zu essen – am besten fernab vom Schreibtisch.

Rufen Sie zwischendurch einen Freund an oder gönnen Sie sich eine kurze Pause mit ruhiger Musik.

Finden Sie einen ruhigen Ort, um kurz die Augen zu schließen und einfach mal durchzuatmen.

5. Aufgaben abgeben

Freizeit ist kostbar. Wenn Sie eine Pause haben, möchten Sie, dass diese erholsam ist – das ist jedoch schwierig, wenn Sie mit Haushaltsaufgaben wie Wäschewaschen oder Kochen beschäftigt sind. Wenn es Ihre finanziellen Mittel erlauben, können Sie wertvolle Zeit gewinnen, indem Sie:

Alltagsaufgaben auslagern – die Vorteile, Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, überwiegen oft die Kosten, da Sie so Zeit und Energie zurückgewinnen.

Lieferdienste für den Haushalt oder das Büro nutzen (für fast alles gibt es mittlerweile eine App).

Finden Sie Ihr Gleichgewicht

Ihre Arbeit und Ihr Leben sind keine gegensätzlichen Kräfte – sie sind eng miteinander verbundene Teile eines Ganzen. Indem Sie sowohl Ihre körperliche als auch Ihre mentale Gesundheit pflegen, verbessern Sie nicht nur Ihr Privatleben, sondern schaffen auch die Basis für nachhaltigen Erfolg in allen Lebensbereichen.

Nehmen Sie sich einen Moment und atmen Sie tief durch. Werfen Sie einen Blick auf Ihren Zeitplan. Wo können Sie heute eine dieser Strategien umsetzen? Kleine Schritte führen zu großen Veränderungen. Ihr zukünftiges Ich – gesünder, glücklicher und ausgeglichener – wird Ihnen dankbar sein, dass Sie jetzt den ersten Schritt machen.

