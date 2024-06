Wie wir uns der Langlebigkeit zubewegen können

Wenn ein Weißer Hai aufhört, zu schwimmen, stirbt er. Sein Körper pumpt kein Wasser durch seine Kiemen. Er ist darauf angewiesen, dass Wasser durch seinen offenen Mund und seine Kiemen strömt, während er schwimmt. Keine Bewegung bedeutet keinen Wasserfluss, keinen Sauerstoff und somit einen toten Hai.

Auch Menschen müssen sich bewegen. Wenn wir stillstehen, sterben wir zwar nicht so schnell wie ein Hai, aber wir werden früher sterben und leiden dabei häufiger an Krankheiten und Schmerzen. Denn Bewegung ist Leben.

Bewegung kann in vielerlei Formen stattfinden. Gehen ist die grundlegendste Form, aber jede Aktivität ist lebenswichtig. Es spielt keine Rolle, ob Sie den Rasen mähen, Einkäufe tragen oder mit dem Hund spazieren gehen – all das kann als „Bewegung“ bezeichnet werden. Und Bewegung kann sowohl Ihren Körper als auch Ihr Gehirn gesund erhalten.

Risiko von Bewegungsmangel

Körperliche Aktivität ist wahrscheinlich die wirksamste Maßnahme, um Alzheimer und andere Formen von Demenz vorzubeugen, wie wissenschaftliche Untersuchungen nahelegen.

„Regelmäßige Bewegung kann das Risiko, an Demenz zu erkranken, um etwa 28 Prozent senken. Bei Alzheimer kann das Risiko sogar um 45 Prozent reduziert werden“, besagt eine Analyse von 16 Studien der Alzheimer’s Society in Großbritannien.

Im Gegensatz dazu ist Bewegungsmangel mit einem deutlich höheren Demenzrisiko verbunden. Dies gilt auch für viele andere chronische Erkrankungen wie Krebs, Diabetes, Herzkrankheiten und Lebererkrankungen.

Auf biologischer Ebene aktiviert Bewegung alle Körpersysteme. Sie erhöht die Herzfrequenz und sorgt für eine bessere Durchblutung, was jede Zelle im Körper mit Nährstoffen versorgt. Zudem wird der Lymphfluss angeregt, wodurch Zellabfälle und Gifte abtransportiert werden. Bewegung fördert auch die Gelenkgesundheit durch die Produktion von Gelenkflüssigkeit und stärkt Muskeln und Knochen, was das gesamte Skelettmuskelsystem kräftiger und widerstandsfähiger macht.

Darüber hinaus hebt Bewegung die Stimmung und ist eine wirksame Maßnahme gegen Depressionen. Sie kann auch Angstzustände verringern sowie die kognitive Leistungsfähigkeit verbessern.

Bewegung ermöglicht es uns außerdem, innere Bedürfnisse und Emotionen durch soziale Interaktionen, kreative Tätigkeiten und sinnvolle Aufgaben auszudrücken.

Moderne Technologie: Ein Weg in die Isolation

Leider führt uns moderne Technologie zunehmend zu einem sitzenden und isolierten Lebensstil. Wir ziehen uns aus der realen Welt zurück und verlieren uns in digitalen Welten, die unseren Geist, Körper und unsere Seele abstumpfen lassen.

Um diesen negativen Auswirkungen entgegenzuwirken, können wir uns Aktivitäten widmen, die uns Freude bereiten, wie Gartenarbeit, Wandern oder Sport. Auch das Engagement in der Gemeinschaft, zum Beispiel durch ehrenamtliche Tätigkeiten oder die Unterstützung von Freunden bei großen Aufgaben wie dem Aufräumen des Gartens oder der Garage, kann hilfreich sein.

Wenn wir Bewegung mit Sinn verbinden, erleben wir eine doppelte Bereicherung, die das Leben kostbar und lebenswert macht. Wir hinterlassen Spuren in der Welt und tun gleichzeitig unserem Körper etwas Gutes.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zuerst erschienen auf theepochtimes.com unter dem Titel „You Can’t Outrun Death—But You Can Run To Longevity“. (deutsche Bearbeitung kr)