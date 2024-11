Türkei-Reiseveranstalter We Flytour ist pleite – 1.500 Reisende im Ausland betroffen

Der auf die Türkei spezialisierte Reiseveranstalter We Flytour aus Heilbronn ist pleite. Das Unternehmen wolle am Montag Insolvenz anmelden, alle noch nicht angetretenen Reisen seien storniert worden, erklärte der Deutsche Reisesicherungsfonds (DRSF). „Zudem sind von der drohenden Zahlungsunfähigkeit rund 1.500 Reisende betroffen, die sich bereits in Urlaubsgebieten aufhalten.“

Der staatlich verwaltete DRSF sichert Pauschalreisen ab und soll im Insolvenzfall des Reiseanbieters etwa die Erstattung von Vorauszahlungen übernehmen und den Rücktransport der Reisenden organisieren.

Pauschalreisen sind abgesichert

„Der DRSF gewährleistet für alle Pauschalreisenden, die sich aktuell im Urlaub befinden, eine sichere Heimreise oder die Fortsetzung des Urlaubs“, versicherte er. Für Reisende vor Ort seien Notrufnummern eingerichtet worden.

Einzelleistungen sind indes nicht durch den DRSF geschützt. Reisende bleiben unter Umständen also auf diesen Kosten sitzen.

Der DRSF wurde in der Folge der Pleite des Reisekonzern Thomas Cook gegründet und ist dem Bundesjustizministerium unterstellt. Reiseunternehmen sind verpflichtet, in den Fonds einzuzahlen.

Die Feuertaufe des DRSF war die Pleite des drittgrößten Reisekonzerns Europas, FTI, in diesem Sommer. Mittlerweile ist nach Angaben des Fonds der Großteil der davon betroffenen Verbraucher, die einen entsprechenden Antrag gestellt haben, entschädigt worden. (afp/red)