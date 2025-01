Das Oboenkonzert Nr. 1 von Georg Friedrich Händel

Georg Friedrich Händel (1685–1759) war ein deutscher Komponist aus Halle (Saale) am englischen Hof. Er komponierte unzählige Werke der Kammermusik, darunter das Oboenkonzert in B-Dur (Nr.1), HWV 301.

0:00 Adagio

2:11 Allegro

4:10 Largo

6:53 Vivace



Die Musiker dieser Aufnahme sind uns derzeit unbekannt.

Das Oboenkonzert in B-Dur ist eines von insgesamt drei Oboenkonzerten, die Händel komponiert hat. Es ist Teil seiner Sammlung von Konzerten für Oboe und Streicher. Vermutlich komponierte er diese Konzerte während seiner Zeit in Italien zwischen 1706 und 1710. Sie wurden später in England veröffentlicht.

Nr. 1 in B-Dur ist ein schönes Beispiel für seinen melodischen Einfallsreichtum und seine Fähigkeit, den Klang der Oboe in einer kammermusikalischen Umgebung zu präsentieren.

Es zeigt nicht nur Händels Beherrschung der barocken Konzertform, mit abwechselnden ritornellenartigen Abschnitten für das Solo-Oboenkonzert und dem Tutti-Orchester. Sondern auch, dass der italienische Einfluss auf deutsche Komponisten zu seiner Zeit recht groß war.