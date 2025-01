Ehemaliger Diplomat findet Shen Yun „einfach atemberaubend“

Am 2. Januar besuchten Romain Serman und seine Frau Laura die Abendvorstellung des Shen Yun-Ensembles im War Memorial Opera House in San Francisco. Die Tickets waren ein besonderes Geburtstagsgeschenk des ehemaligen französischen Diplomaten für seine Frau. Beide genossen das Erlebnis in vollen Zügen.

„Es ist überwältigend. Ich habe so etwas heute zum ersten Mal gesehen“, sagte Frau Serman. „Die Körperbeherrschung, die Anmut und die absolute Disziplin, die es braucht, um dies zu erreichen – es ist einfach atemberaubend.“

Shen Yun Performing Arts ist das weltweit führende Ensemble für klassischen chinesischen Tanz und Musik. Die in New York ansässigen Künstler haben es sich zur Aufgabe gemacht, die 5.000 Jahre alte, göttlich inspirierte Kultur Chinas wiederzubeleben. Eine Hochkultur, die durch Jahrzehnte kommunistischer Herrschaft zerstört wurde.

Jedes Jahr präsentiert Shen Yun dem Publikum eine neue Kollektion seiner Darbietungen, um der Welt den Ruhm Chinas vor dem Kommunismus nahezubringen.

Frau Serman gefiel besonders das Stück, in dem die langen Ärmel der Tänzerinnen den sanften Wellen des Wassers gleich über der Bühne wogten. Vor langer Zeit gehörten sie zum Alltag und betonten die Anmut der chinesischen Damenwelt.

„Dieser himmlische Tanz mit den langen Ärmeln. Oh, er war wunderschön“, schwärmte sie. „Wirklich unglaublich.“ Viel besser als in den Medien und „wirklich atemberaubend“, beschrieb sie ihr Erleben.

Auch Herr Serman fand die Tänzer „super beeindruckend“.

Ihre Bewegungen „sind wirklich subtil. Mir gefällt es wirklich, es ist gut ausgeführt. Es ist fantastisch“, sagte er. „So beeindruckend und originell.“

Außerdem gefiel dem Paar, wie die Darsteller über den Tanz historische Geschichten und traditionelle Werte vermittelten.

Hilfreiche Moderation

Keiner von beiden wusste viel über die chinesische Kultur. Die zweisprachige Moderation, die jedes Stück mit einer kurzen Einführung versah, empfanden sie als sehr hilfreich.

„Ich bin dankbar, dass wir einen englischen Übersetzer haben, der [das Programm] erklärt. Das ist eine große Hilfe, weil wir mit der Folklore nicht vertraut sind und man [die Aufführung] anders wahrnimmt, wenn man versteht, was man sieht“, meinte Frau Serman.

Frau Serman war von der Mission der Künstler, die traditionelle Kultur wiederzubeleben, so bewegt, dass sie die Botschaft, dass „es wirklich wichtig ist zu wissen, wer man ist“, mit nach Hause nehmen wird.

„Die Geschichte und die Geschichten unserer Vorfahren sind ein Teil von uns. Ich finde es gut, dass wir sie wiederbeleben und uns daran erinnern, wer wir sind und woher wir kommen. Wenn man das nicht tut, zerbricht einem die Seele.“

