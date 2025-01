„Geschöpfe des Himmels“ auf der Bühne – Shen Yun erinnert Publikum an traditionelle Werte

Im Dezember startete das New Yorker Künstlerensemble Shen Yun Performing Arts seine neue Welttournee. Noch bis Mai gastiert das Ensemble, das auf der Bühne die 5.000 Jahre alte Zivilisation Chinas zu Leben erweckt, in verschiedenen Städten.

Doch mancherorts sind die Karten schnell vergriffen. So erging es auch den italienischen Geschwistern Filadelfio und Marila Contino. Nachdem sie erfahren hatten, dass die Karten in Rom ausverkauft waren, entschlossen sie sich kurzerhand, die Abendaufführung von Shen Yun am 10. Januar im über 500 Kilometer entfernten Turin zu besuchen.

Am Ende des Abends waren sie sich einig, dass der Auftritt ein überwältigender Erfolg war, für den sie den Künstlern herzlich gratulierten.

Filadelfio Contino, der als Techniker im italienischen Parlament arbeitet, war begeistert, wie gut alle Aspekte der Darbietung aufeinander abgestimmt waren. Sowohl Tänzer und Live-Orchester als auch die animierte 3D-Kulisse ließen die Bühnenstücke zu einem einzigartigen Erlebnis werden.

Um solch eine perfekte Synchronisation zu erreichen, müssen die Künstler viel Zeit und harte Arbeit investiert haben, ist sich der Techniker sicher.

Shen Yun Performing Arts ist das weltweit führende Ensemble für klassischen chinesischen Tanz und Musik. Seit 2006 begeistern die Künstler ihr Publikum weltweit mit den jährlich neu erscheinenden Programmen.

Shen Yun hat es sich zur Aufgabe gemacht, die uralte göttlich inspirierte Kultur Chinas wiederzubeleben. Denn seitdem das kommunistische Regime vor einigen Jahrzehnten die Macht übernommen hat, liegt die einst prächtige Kultur in Scherben. Mit seinen Darbietungen will Shen Yun der Welt Chinas Schönheit vor der Zeit des Kommunismus nahebringen.

„Das ist eine gute Entscheidung – wirklich gut“, lobte Filadelfio Contino den Entschluss der Künstler, der traditionellen chinesischen Kultur wieder Leben einzuhauchen.

Wenn man älter wird, weiß man es [die Kultur] mehr zu schätzen. Dann wird einem klar, dass es unsere Verantwortung ist, die Traditionen weiterzutragen und den nächsten Generationen zu vermitteln, was wir gelernt und entdeckt haben, als wir älter wurden. Das ist sehr gut.“

Seine Schwester, eine pensionierte Staatsbeamtin, zeigte sich beeindruckt „von der Freundlichkeit der Chinesen und ihrer langen Tradition“. Besonders gut gefielen ihr die spirituellen Elemente in der Aufführung.

Der Glaube spiele eine große Rolle. Dieser „sollte jeden Menschen begleiten, denn nicht immer ist alles so materiell“, sagte sie. „Wir sollten diese Werte der Freundlichkeit, der Gnade wieder entdecken, die uns über so viele Jahrhunderte hinweg Gutes beschert haben. Vielleicht werden sie uns dadurch auch in den kommenden Jahrhunderten Gutes bringen.“

„So etwas habe ich noch nie gesehen“

Auch der Universitätsprofessor Simone Marietta und die Gymnasiallehrerin Rafaella Gagliardi hatten die Aufführung am Abend des 10. Januar miterlebt.

„Ich bin von der Schönheit dieser Show überwältigt. Das ist unglaublich, so etwas habe ich noch nie gesehen“, sagte Gagliardi im Anschluss.

Sie war beeindruckt von der Ausgewogenheit, die Kraft, Schönheit und Lebendigkeit im Tanz vereinte. Die Tänzerinnen und Tänzer erweckten mit ihrer Leichtigkeit den Eindruck, als wären sie „Geschöpfe des Himmels“, schilderte die Lehrerin weiter. „Wenn sie tanzen, fliegen sie.“

Gagliardi gefiel der Ansatz, das Shen Yun seinem Publikum „die Möglichkeit gibt, einige Aspekte Chinas zu sehen, die wir nicht kennen“.

Ihr Begleiter Simone Marietta hält die Aufgabe, die sich Shen Yun zum Ziel gesetzt hat, für sehr nobel. Es sei wichtig, die traditionelle Kultur wieder zu beleben, weil „sie Teil der eigenen Wurzeln ist, die sehr tief und ausgeprägt sind“, sagte der Universitätsprofessor.

Dann fügte er hinzu: „Ich möchte den Künstlern sagen, dass ich die Mühe, die sie in jede einzelne Bewegung und Handlung gesteckt haben, sehr schätze. Sie sind perfekt!“

Auch seine Begleiterin übermittelte den Künstlern ihren Dank. „Ich habe schon lange nicht mehr so ein intensives Empfinden verspürt“, sagte sie. „Danke für das Geschenk. Das war eine engelsgleiche Aufführung.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Shen Yun Helps Us Rediscover Kindness and Grace, Says Italian Theatergoer“. (deutsche Bearbeitung sua)

Die Epoch Times ist ein langjähriger Medienpartner von Shen Yun Performing Arts und berichtet seit der Gründung von Shen Yun im Jahr 2006 über die Veranstaltungen und Reaktionen des Publikums.

Tourneeplan in Europa

Bis Anfang Mai gastiert Shen Yun in Europa. Hier ein Überblick über die Termine in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

