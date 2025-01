Großes Lob für die erste Aufführung von Shen Yun in Lublin

In Lublin, der größten Stadt Ostpolens, waren zunächst nur zwei Shen-Yun-Aufführungen vorgesehen. Doch aufgrund der hohen Nachfrage nach Eintrittskarten organisierte der Veranstalter kurzfristig zusammen mit dem Theater eine weitere dritte Aufführung am 14. Januar.

Viele Zuschauer sagten, dass sie Shen Yun schon vor vielen Jahren sehen wollten, aber damals keine Karten bekamen und sie daher nur die Berichte über die Auftritte von Shen Yun in anderen Städten verfolgen konnten. Als sie nun sahen, dass Shen Yun nach Lublin in die Opernhalle des Zentrums für die Begegnung der Kulturen kommt, kauften sie sich schnell Karten für die Aufführung. Ihr lang gehegter Wunsch ging endlich in Erfüllung.

Dabei zeigte sich das Publikum von der künstlerischen Schönheit, die Shen Yun präsentierte, fasziniert und stellte fest, dass die traditionelle chinesische Kultur nicht nur schön ist, sondern auch eine tiefgründige Bedeutung hat.

Das in New York ansässige Shen Yun ist das weltweit führende Ensemble für klassischen chinesischen Tanz mit der Mission, dem Publikum weltweit das China vor dem Kommunismus zu präsentieren.

Leszek Gorgol, Stadtrat und stellvertretender Landrat des Landkreises Puławski in Lublin, war Gast der Shen-Yun-Aufführung in seiner Heimatstadt. In seinen Augen vermittelte das Ensemble eine Botschaft des Glaubens.

„Ästhetisch ist es sehr, sehr gut. Wundervolle Musik. Eine wunderbare Aufführung“, so Gorgol. Und weiter:

Es ist wunderbar! Pure Schönheit. Der Tanz ist erstaunlich.“

Zuschauer: „Bezug zu Gott wurde hier sehr deutlich gezeigt“

Gorgol sah Shen Yun zum ersten Mal. Im Interview nach der Aufführung drückte er seine Bewunderung und Dankbarkeit gegenüber den Künstlern dafür aus, dass sie die traditionelle chinesische Kultur in seine Heimat nach Polen gebracht haben. Er war erstaunt über die 5.000 Jahre alte traditionelle chinesische Kultur, die in der Aufführung präsentiert wurde, insbesondere über den spirituellen Aspekt .

Die wichtigsten Werte des Glaubens an Gott und der Bezug zu Gott wurden hier sehr deutlich gezeigt“, sagte er.

Überrascht zeigte er sich davon, dass Shen Yun den Schöpfer direkt in der Aufführung erwähnte. Später erfuhr er, dass Shen Yun Performing Arts aus den USA stammt und sich zur Mission gemacht hat, durch seine jährlich wiederkehrenden Welttourneen die traditionelle chinesische Kultur und Werte vor dem Kommunismus wiederzubeleben. Der Glaube an einen Schöpfer ist Teil der traditionellen Kultur Chinas, die geprägt wurde durch Buddhismus, Daoismus und Konfuzianismus.

Das ist eine kulturelle Mission, und sie sind hervorragend darin“, so der stellvertretende Landrat.

Zudem sei es eine angenehme Überraschung gewesen, dass die Aufführung Belcanto-Sänger umfasste, die Originalwerke in chinesischer Sprache vortrugen und die übersetzten Liedtexte auf eine Leinwand auf der Bühne projiziert wurden. Dies hinterließ bei dem Lokalpolitiker einen tiefen Eindruck, wie er mitteilte. Belcanto ist eine virtuose Gesangstechnik, die Ende des 16. Jahrhunderts in Italien im Zusammenhang mit dem Lied- und Operngesang entstand.

Der Stadtvertreter dankte den Künstlern für ihre Leistung: „Ich möchte ihnen sehr für ihre Professionalität und Leidenschaft danken. Dies [diese Aufführung] hat wirklich positive Emotionen vermittelt. Ich möchte ihnen dafür danken, dass sie zu uns gekommen sind. Und wir laden sie ein, nächstes Jahr wiederzukommen. Hut ab vor ihnen.“

Kultur findet einen Weg

Ebenfalls bei der Premiere am Wochenende anwesend waren auch der preisgekrönte Regisseur und Produzent Alexey Nosau und seine Freundin Vitalina Nosava, die sich im Interview nach der Aufführung begeistert zeigten. Besonders beeindruckte sie während der zweistündigen Aufführung die auf der Bühne dargestellte fünftausendjährige traditionelle chinesische Kultur.

Nosau ist Journalist, preisgekrönter Regisseur und Produzent aus Weißrussland. Er hat seinen eigenen Kanal für Dokumentationen mit fast 2 Millionen Abonnenten. Der Künstler ist Träger des Preises für den besten Dokumentarfilm des weißrussischen Presseklubs und hat zahlreiche andere Auszeichnungen gewonnen.

Nosau war beeindruckt, wie Shen Yun dem Publikum die 5.000-jährige chinesische Kultur näherbringt. Dies sei großartig. Gleichzeitig bewunderte er auch die Mission der Künstlergruppe, diese Kultur wiederzubeleben und die Verfolgung der Falun Gong Praktizierenden in China durch die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) aufzudecken.

„Es [die Aufführung] gibt Einblick, wie eine Regierung diese ungeheure alte [Kultur-]Geschichte zerstören kann. Das wird in keiner Weise, zu keiner Zeit und in keiner Epoche funktionieren, weil [Kultur] so etwas wie das Leben ist“, so der Künstler. „Und das Leben findet immer einen Weg, um eine Kultur zu bewahren und lebendig zu halten.“ Diesen Ansatz sehe er durch die Aufführung beispielhaft dargestellt.

Seine Partnerin arbeitet als polnische Vertriebsleiterin für ein europäisches Softwareunternehmen. Auch sie war begeistert von der Aufführung. Diese sei rein und wunderschön gewesen und habe sie sogar zu Tränen gerührt.

„Ich habe wirklich geweint, weil sie [die Tänzer] so synchron waren und weil sie verschiedene Teile ihrer [persönlichen] Geschichte dargestellt haben.“

Erfolgsgeschichte

Das chinesische Ehepaar Liu sind Eigentümer eines Beratungsunternehmens, das sie mittlerweile von China nach Polen verlegt haben. Sie fuhren mehr als drei Stunden im Schnee von Warschau nach Lublin, um sich die Aufführung ansehen zu können. Sie sahen Shen Yun bereits zuvor und seien jetzt beim erneuten Anschauen genauso bewegt und stolz gewesen wie bei der ersten Aufführung, erklärte das Ehepaar.

„Shen Yun ist erstaunlich!“, sagte Frau Liu. Und ihr Ehemann ergänzte, dass beide Shen Yun schon länger verfolgen würden.

Er habe gehört, dass Shen Yun in den letzten zehn Jahren immer größer geworden sei und das Ensemble jetzt eigene Schulen für klassischen chinesischen Tanz und Musik habe, die bereits mehrere Generationen von Künstlern ausgebildet haben. Daher gebe es mittlerweile acht Tourneegruppen.

Seine Frau fügt hinzu: Im Vergleich zu ihrer ersten Aufführung, die sie vor zehn Jahren gesehen haben, zeige die heutige Künstlergruppe, dass sie einen weiteren Sprung nach vorn gemacht haben. „Ich habe gesehen, dass das Publikum sehr bewegt war, und wir waren es auch.“

Bei einem Blick auf die Website und den Kartenverkauf stellte sie fest: „Die Shen-Yun-Aufführung ist so beliebt, dass fast alle Tickets ausverkauft sind.“ Und ihr Mann ergänzte: „Ja, jedes Theater ist rappelvoll!“

Er berichtete, dass er kürzlich bemerkt habe, dass einige Leute Falschinformationen über Shen Yun verbreiten, die er in dieser Form bisher nur aus China kennt, wo die KPCh Shen Yun mit kommunistischer Propaganda angreift. Er glaubt nicht, dass dies eine Wirkung zeigen wird. „Wir alle wissen, dass dies eine weitere Runde von Angriffen der KPCh ist“, sagte er.

