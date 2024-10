Die „Amerikanische Suite“ von Antonín Dvořák

Antonín Dvořák (1841-1904) war ein tschechischer Komponist. Während seiner Zeit in New York schrieb er seine Amerikanische Suite in A-Dur, Op. 98b, B 190, daraus hier der 1. Satz, Andante con moto.

Von welchen Musikern diese Aufnahme stammt, ist der Redaktion derzeit unbekannt.



Dvořák komponierte die Suite zunächst vom 19. Februar bis 1. März 1894 in A-Dur für Klavier, Op. 98, B. 184. Seine spätere Orchesterfassung gibt dem Werk neue Facetten.

Die Suite besteht aus fünf Sätzen: Andante con moto, Allegro, Moderato (alla polacca), Andante und Allegro. Sie atmet einen ähnlichen Geist wie Dvořáks berühmte Neunte Symphonie und zeigt eine Mischung aus amerikanischem Einfluss und slawischer Tradition.

Die orchestrierte Version wurde erstmals 1910 aufgeführt und sieben Jahre nach Dvořáks Tod veröffentlicht.