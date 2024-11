Klaviermusik zum Einschlafen

Klaviermusik zum Träumen und Einschlafen: Werke von Chopin, Liszt, Debussy, Puccini, Elgar, Bach, Grieg, Schubert, Beethoven und anderen versüßen den Abend. Am Klavier Lily Anne.

0:00:00 Chopin – Fantaisie-Impromptu in cis-Moll, op. 66

0:03:08 Liszt – Liebesträume, S. 541: Nr. 3 in As-Dur

0:06:25 Chopin – Etüden, Op. 10: Nr. 3 in C-Dur, Tristesse

0:08:30 Debussy – Suite bergamasque, L. 75: III. Clair de lune

0:13:41 Chopin – Nocturnes, Op. 9: Nr. 2 in Es-Dur, Andante

0:17:27 Brahms – 5 Lieder, Op. 49: Nr. 4, Wiegenlied (Brahms‘ Wiegenlied)

0:19:16 Elgar – Salut d’amour in E-Dur, Op. 12 (Arr. für Klavier)

0:21:24 Puccini – Gianni Schicchi: „O Mio Babbino Caro“ (Arrangeur für Klavier)

0:23:51 Elgar – Pomp and Circumstance Marches, Op. 39: Nr. 1 in D-Dur (Arrangeur für Klavier)

0:26:40 Pachelbel – Kanon und Gigue in D-Dur: Kanon (Arr. für Klavier)

Lesen Sie auch Fokussierter durch Musik: Diese 9 Komponisten bringen Ruhe und Konzentration

0:30:36 Bach – Orchestersuite Nr. 3 in D-Dur, BWV 1068: II. Luft auf der G-Saite (Arr. für Klavier)

0:36:20 Bach-Gounod – Ave Maria, CG 89a (Arrangeur für Klavier)

0:39:24 Grieg – Peer Gynt Suite Nr. 1, Op. 46: Morgenstimmung (Arrangeur für Klavier)

0:41:50 Delibes – Lakmé: „Blumenduett“ (Arr. für Klavier)

0:43:40 Bach – Cellosuite Nr. 1 in G-Dur, BWV 1007: I. Präludium (Arr. für Klavier)

0:45:16 Saint-Saëns – Der Karneval der Tiere: XIII, Der Schwan (Arr. für Klavier solo)

0:48:04 Schubert – Ave Maria, D. 839 (Arr. für Klavier)

0:51:05 Rodrigo – Concierto de Aranjuez: II. Adagio (Arr. für Klavier)

0:53:45 Beethoven – Klaviersonate Nr. 14 in cis-Moll, Op. 27 Nr. 2 „Mondscheinsonate“: I. Adagio sostenuto

0:59:19 Schostakowitsch – Suite für Varietéorchester: VII. Walzer Nr. 2 (Arr. für Klavier)

1:02:32 Tschaikowsky – Klavierkonzert Nr. 1, Op. 23: I. Andante non troppo e molto maestoso – Allegro con spirito (Arr. für Klavier solo)

1:04:59 Galos – Nocturne Nr. 6: Le lac de Côme, Op. 24

1:07:49 Chopin – 4 Balladen, op. 38: Nr. 2 in F-Dur