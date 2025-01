Kulturunternehmer: „Shen Yun ist das, was wir alle brauchen“

Am 7. Januar fand die Europa-Premiere des Shen-Yun-Programms 2025 im traditionsreichen Londoner Konzert- und Veranstaltungszentrum „Eventim Apollo“ statt. Mit dabei als Zuschauer war Faisal Shaukat, ein preisgekrönter Moderator, Veranstalter und Unternehmer im Kulturbereich. Es war nicht sein erstes Mal bei Shen Yun.

„Jahr für Jahr haben wir teilgenommen und Shen Yun bringt jedes Jahr eine neue Energie mit sich“, so Shaukat, der Geschäftsführer des Event-Management-Unternehmens ISP Events ist.

Um ehrlich zu sein, ist es für mich immer wieder erstaunlich, herausragend, überwältigend“, so der Brite mit pakistanischen Wurzeln.

Seit 2006 Wiederbelebung der traditionellen chinesischen Kultur

Die in New York ansässige Künstlergruppe Shen Yun ist das weltweit führende Ensemble für klassischen chinesischen Tanz . Seit ihrer Gründung im Jahr 2006 ist sie rasant auf mittlerweile acht Tourneegruppen mit jeweils eigener Tänzer- und Orchestergruppe angewachsen.

Das Tanzensemble wurde in den USA von einer Gruppe von Spitzenkünstlern, die einer buddhistischen Kultivierungsschule angehören, gegründet. Sie konnten der Verfolgung ihrer Glaubensgemeinschaft durch das kommunistische Regime in Festlandchina entkommen.

Shen Yuns Ziel ist es, der Welt das alte China zu zeigen, wie es war, bevor der Kommunismus das Land gewaltsam ergriff – also das jahrtausendealte China vor der Machtergreifung durch die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) 1949.

Die aufwendige Produktion lässt mit künstlerischen Mitteln die 5.000-jährige chinesische Zivilisation wieder zum Leben erwecken, und das jedes Jahr mit einer vollkommen neuen Produktion.

„Es geht um Frieden, … Empathie, Harmonie …“

Der Kulturkenner war beeindruckt von der Verwendung alter Kunstformen, wie dem klassischen chinesischen Tanz, oder alten chinesischen Melodien in Original-Orchesterkompositionen, die in Kombination mit modernster Technologie, wie dem patentierten digitalen Bühnenhintergrund präsentiert wurden.

Die Kombination aus Bild, Handlung, Tanz und Choreografie passt einfach perfekt zusammen.“

Der gebürtige Pakistani zeigte sich beeindruckt, wie Shen Yun es schafft, mit seinen Aufführungen Jung und Alt über alle Kulturkreise und unterschiedliche Lebenshintergründe hinweg zu begeistern und fünf Jahrtausende chinesischer Zivilisation näherzubringen.

Der Moderator war zugleich traurig darüber, dass die schönen Aufführungen in China nicht zu sehen sind, wo die regierende KPCh versucht habe, die traditionelle Kultur und die Vergangenheit Chinas auszulöschen.

„Aber zumindest haben die Menschen außerhalb Chinas die Möglichkeit, nicht nur Zeuge [seiner Wiedererweckung] zu sein, sondern sich mit dem Erbe und der Kultur [der chinesischen Zivilisation] zu verbinden und sie zu verstehen.“

Die Themen, die Shen Yun in seinen Aufführungen anspricht, seien universell und dringend notwendig, so der Unternehmer.

„Es geht um Frieden, es geht um Empathie, es geht um Harmonie, es geht um das Zusammenleben und das Verständnis füreinander, um Toleranz und um eine gewisse Freundlichkeit in Bezug auf die Welt, in der wir leben“, sagte er.

Die universellen Werte der traditionellen chinesischen Kultur sind Werte, nach denen die Shen-Yun-Künstler zu leben versuchen. Das habe sich gezeigt, so Shaukat.

Shen Yun, ist das, was wir alle brauchen“, erklärte der Unternehmer.

Kulturkenner: „Ich ziehe den Hut vor den Künstlern“

„Ich persönlich glaube auch, dass das, was in deinem Herzen ist, auch nach außen dringt“, sagte er. Die Künstler hätten Stunden, Wochen und Monate damit verbracht, Abläufe und Inhalte zu proben. Die Show spiegele die ganze Zeit, die ganze Energie und die ganzen Anstrengungen wider, die die Künstler in die Aufführung gesteckt hätten.

Ein solches Niveau aufrechtzuerhalten, ist leichter gesagt als getan“, erklärte Shaukat.

„Und sie halten es nicht nur aufrecht, sondern entwickeln es weiter und bringen es mit jedem Jahr auf ein neues Niveau.“ Die Handlung ändere sich, die Kostüme änderten sich und die ganze Präsentation ändere sich. Wie auf der Website von Shen Yun zu lesen ist, geht Shen Yun jedes Jahr mit einem vollkommen neuen Programm auf Welttournee.

Deshalb gratuliere ich allen, die an der Präsentation und der Produktion beteiligt sind, und ziehe den Hut vor ihnen, vor dieser erstaunlichen, wunderbaren, brillanten Show“, so der Brite.

Shaukat legt allen ans Herz, die Chance zu ergreifen, sich Shen Yun selbst anzuschauen, „wenn die Künstler in Ihrer Gegend auf Tournee sind“. Denn „vielleicht kommen sie später nicht noch mal in Ihre Gegend.“

Und er appelliert: „Kommen Sie und besuchen Sie die Show, bringen Sie nicht nur sich selbst mit, sondern auch Freunde und Familienmitglieder, und sagen Sie es einfach weiter, denn vielleicht ist es eine einmalige Gelegenheit für Sie!“ Und: „Wann immer Sie die Gelegenheit dazu haben, sollten Sie sich eine Karte besorgen und die Show genießen.“

