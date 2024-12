Leipzig im Shen Yun-Fieber – seit Monaten ausverkauft

Die Messestadt Leipzig gehört zu den Top Ten der deutschen Großstädte, wenn man nur die Bevölkerungszahlen betrachtet. Doch Leipzig zählt auch zu den bedeutendsten Kulturstädten Deutschlands und hat eine herausragende musikalische Tradition. Denkt man an Leipzig, denkt man an Namen wie Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy, Clara und Robert Schumann oder Richard Wagner, um nur einige zu nennen.

Leipzig im Shen Yun-Fieber

Wen wundert es also, dass viele Menschen in Leipzig ein feines kulturelles Gespür für einzigartige Kunst entwickelt haben? Derzeit versucht die kulturbegeisterte Szene in Leipzig – teils verzweifelt – an Karten für eine ganz besondere Tanzshow aus New York zu kommen. Doch in der Bachstadt sind seit Monaten die begehrten Tickets für die vier Aufführungen von Shen Yun Performing Arts ausverkauft – und dennoch rufen immer wieder Interessenten an, um doch noch Eintrittskarten für eine der Shows vom 7. bis 9. März in der Leipziger Oper zu ergattern. So mancher Kulturliebhaber versucht derweil, auf eine der 44 anderen Shows umzuswitchen, die ab Januar in sechs weiteren deutschen Städten stattfinden.

Für Interessenten wurde eine Ersatzliste erstellt, wie Mitarbeiter der Ticket-Hotline berichten. Sobald jemand aus irgendwelchen Gründen seine Karten zurückgeben wollte, wird eine Person auf der Liste angerufen, erzählen die Mitarbeiter. In einem Fall war die angerufene Person nicht zu Hause, um den Kauf zu bestätigen. Dann wurden die Tickets in den Onlineverkauf gegeben und waren innerhalb kürzester Zeit wieder verkauft. Als der Kulturfreund später bei der Hotline anrief, musste ihm mitgeteilt werden, dass die Tickets bereits vergeben waren.

„Alles ausverkauft! Was halten Sie von Berlin?“

„Tatsächlich rufen die Leute immer wieder bei der Hotline an, um es auszuprobieren, in der Hoffnung, Tickets für Leipzig zu kaufen, aber am Ende müssen wir sie meist enttäuschen“, erklärte eine Hotline-Mitarbeiterin. Manche Anrufer nahmen den Tipp gerne an, es in anderen Städten zu versuchen. In einem Fall hatte eine Frau aus einer Apotheke angerufen und wollte mehrere Karten kaufen. Sie war sehr enttäuscht, als sie erfuhr, dass alle Shows in Leipzig ausverkauft sind.

Das Hotline-Personal riet ihr, doch mal über Berlin nachzudenken, was rund 160 Kilometer entfernt von Leipzig liegt. Nach kurzem Überlegen fand die Frau den Vorschlag sehr interessant und kaufte zehn Karten für sich und ihre Freunde in Berlin. Sie erklärte, den Angaben des Personals nach, dass sie sich schon darauf freue. „Das wird auf jeden Fall ein wunderschöner Abend mit Freundinnen“, soll sie gesagt haben.

Zauberhafte Legenden, historische Dramen und heutige Tragödien

Die Tanzkompanie war im März 2024 erstmals in Leipzig im Rahmen ihrer Welttournee aufgetreten – und feierte dort erstaunlicherweise sofort großen Erfolg. In den vier Aufführungen musste der Vorhang am Ende der Show jeweils drei bis vier Mal hochgezogen werden, weil der Applaus der Zuschauer nicht abebben wollte. Doch was macht Shen Yun eigentlich so einzigartig und warum ist die Show so beliebt bei den Zuschauern? Da gilt es gleich mehrere besondere Aspekte zu beleuchten, angefangen mit dem übergeordneten Motto der Show: „China vor dem Kommunismus“.

Die Tanzkompanie Shen Yun Performing Arts wurde 2006 von in den USA lebenden exil-chinesischen Künstlern und Falun Gong-Praktizierenden gegründet und setzt sich mit der alten chinesischen Kultur auseinander, die auf traditionellen Werten und der Einheit von Mensch, Natur und Himmel basiert. Das Motto „China vor dem Kommunismus“ unterstreicht das Ziel der Künstler, die durch die kommunistische Revolution fast vollständig zerstörte 5.000-jährige traditionelle Kultur Chinas wiederzubeleben und deren Erfahrungsschatz für nachfolgende Generationen zu bewahren. Gleichzeitig gibt die Show eine deutliche Botschaft gegen die Unterdrückung spirituellen Glaubens wider und wirkt der Zerstörung der kulturellen Authentizität vieler Volksgruppen und Ethnien im heutigen China entgegen.

In Form einer Galaveranstaltung mit ethnischen Tänzen, Volkstänzen und zahlreichen kleineren Tanzgeschichten wird den Zuschauern auf authentische Weise eine Kultur näher gebracht – wie sie im heutigen China nicht mehr zu finden ist. Alte Legenden und historische Stücke über menschliche Schicksale – mal Heldengeschichten voll Edelmut und Weisheit, mal tragische Ereignisse mit glücklichen Wendepunkten – den Zuschauern wird ein erstaunlich breites Spektrum innerhalb einer einzigen Show geboten.

Der ewige Kampf zwischen Gut und Böse

Viele Zuschauer wurden von Medien über ihre Eindrücke von der Show befragt. Sie schilderten nicht nur ihre eigenen Erlebnisse, sondern auch die Reaktionen der Menschen um sie herum: leuchtende Augen, erstaunte Gesichter, herzhaftes Lachen und manchmal Tränen aus tiefer Bewegtheit. Besonders bei herausfordernden Charakterprüfungen der dargestellten historischen Figuren war die Spannung spürbar. Immer wieder berichteten die Menschen von dem wahrgenommenen Kampf zwischen Gut und Böse – im Großen, wie auch im Kleinen, tief im Herzen des Menschen.

Ein weiterer Programmpunkt – und vielleicht ist es dieser, der neben all der tänzerischen und musikalischen Weltklasse die Herzen des Leipziger Publikums so zu fesseln vermochte – handelt von der Verfolgung von Menschen mit spirituellem Glauben im heutigen kommunistischen China. Da fließen schon viele Tränen, wenn herzzerreißende Geschichten und Familientragödien mit großer künstlerischer Passion dargestellt werden, wenn die Staatsmacht mit Polizeigewalt gegen das einfache Volk vorgeht, gegen Menschen, die auf ihre Freiheit bestehen, zu denken und zu glauben, was sie für richtig halten. Doch bei aller Tragik findet letztlich jede noch so traurige Geschichte ein glückliches Ende, wenn auch nicht immer im Hier und Jetzt.

Diese Geschichten, die ebenso von Freiheit und Gerechtigkeit handeln, wie auch vom göttlichen Eingreifen in höchster Not, berühren insbesondere in der „Heldenstadt“ Leipzig die Herzen vieler Menschen, die sich an die eigene Geschichte der Unterdrückung und des friedlichen Widerstands gegen die DDR-Diktatur erinnern. Gerade deshalb ist auch Leipzig ein prädestinierter Ort für eine Show, die universelle Werte wie Freiheit und Gerechtigkeit thematisiert.

Großes Live-Orchester und patentierte Technologie

Doch nicht nur die beeindruckenden Geschichten in all ihren menschlichen und übernatürlichen Facetten vermögen das Publikum emotional zu berühren. Auch die Inszenierung selbst fasziniert die Zuschauer in großem Maße. Begleitet wird das komplette Programm, jede Geschichte, jeder Tanzschritt von einem einzigartigen Live-Orchester, welches westliche und östliche Instrumente perfekt kombiniert. Zudem wird den Zuschauern mit dem animierten Hintergrund ein patentiertes technologisches Highlight geboten.

Gerade noch stand der Protagonist der Geschichte auf der Bühne. Plötzlich verschwindet der Held zwischen Bühne und Leinwand, nur um nahtlos auf der Projektionsfläche wieder aufzutauchen und in himmlische Sphären zu entschwinden. Ebenso sieht man liebliche Feen aus Wolken heranschweben, die alsdann auf magische Weise vom Hintergrund auf die Bühne wechseln, um dort ihren bezaubernden Tanz zu vollenden, bevor sie erneut in den blauen Lüften entschwinden – und die Zuschauer mit verblüfften Gesichtern auf ihren Theatersitzen zurücklassen.

Ein unvergessliches Erlebnis

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Shen Yun mit beeindruckender tänzerisch-musikalischer Präzision und Perfektion, tiefgehenden Themen um universelle Werte und einer unglaublich hingebungsvollen und anmutigen Inszenierung die Herzen des Leipziger Publikums verzaubert hat. Diese Show hat sich in den vergangenen Jahren wahrlich von einem kulturellen Geheimtipp zu einer echten Must-See-Veranstaltung entwickelt.