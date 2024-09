Die erste der sechs Sinfonien von Francesco Zappa

Francesco Zappa war ein italienisch-niederländischer Komponist und Cellist. Seine Schaffensperiode wird in der Literatur mit 1763 bis 1788 angegeben.

Hier die erste seiner sechs Sinfonien in Es-Dur Nr. 1, entstanden um 1770. Es spielt das Ensemble Atalanta Fugiens unter Leitung von Vanni Moretto.

Gemälde (im Video): Gerke Jans de Jager (ca. 1748-1822) – Allegorie der Musik mit einer Violine, einer Drehleier, einer Rahmentrommel, Noten, Blumen und Früchten auf einer steinernen Plinthe

Der Name des Komponisten erinnert an einen anderen Musiker, Frank Zappa (1940-1993). Beide haben in gewissem Sinne miteinander zu tun: der amerikanische Musiker und Komponist brachte 1984 eine Platte mit Francesco Zappas Opus-1-Trios und Opus-4-Sonaten heraus und erweckte damit das allgemeine Interesse der Musikwelt an seinem Vorgänger.

Seine LP trug den Titel „Francesco Zappa“ – und beinhaltet Musik im Stil des Spätbarocks, die Frank Zappa auf einem Synclavier eingespielt hat.

Er transkribierte eine Komposition des Italieners und auch eines seiner eigenen Werke für klassisches Orchester. Damit verhalf Frank Zappa seinem Nahezu-Namensvetter Francesco Zappa zu internationaler Bekanntheit.

Wer war Francesco Zappa?

Der Mailänder Komponist war seinerzeit ein gefeierter Cellist. Über sein Leben ist jedoch wenig bekannt. Sein Geburtsjahr wird manchmal mit 1745 angegeben.

Er war zunächst beim Grafen Catani (Sizilien) angestellt, später arbeitete er für den Herzog von York in Mailand. Überliefert ist, dass er auch Musikunterricht erteilte. Ein Titelblatt seiner Trisonate Opus 2 weist ihn als „Maestro di musica“ des Herzogs aus.

1764 ging Francesco Zappa auf Europareise. Spuren hinterließ er in Dresden, Frankfurt, Mainz und Mannheim. In den Niederlanden verbrachte er vier Jahre und ließ sich schließlich auch in Den Haag nieder – 1766 stand er erstmals auf der Gehaltsliste der Musiker der Hofkonzerte am Hof von Oranien.

1770 konzertierte er in Frankreich und begeisterte erneut seine Zuhörer in Deutschland. Ende der 1780er Jahre war er als „Maître de musique à la Haye“ tätig, als Musikmeister in Den Haag.

Eine dauerhafte niederländische Aufenthaltsgenehmigung erhielt er am 1. August 1791. Nach 1794 gibt es keine historischen Zeugnisse mehr von ihm. Möglicherweise floh er mit der Familie des Statthalters nach England – sie flüchteten vor der französischen Armee. Andere vermuten, dass er auch nach der Auflösung der Stadtkapelle in den Niederlanden blieb und 1804 starb.

Seine sechs Sinfonien stammen aus der Zeit in Paris. Sie wurden durch Vanni Moretto und sein Ensemble Atalanta Fugiens das erste Mal aufgenommen. Gewidmet sind die Sinfonien Francisco Balbi, Graf von Cirvela und Santa Clara, der in den 1760-70er Jahren in Paris residierte.