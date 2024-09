Klangvoll italienisch: Sinfonia per orchestra

Vincenzo Bellini (1801–1835) war einer der bedeutenden italienischen Opernkomponisten des frühen 19. Jahrhunderts. Hier seine Sinfonia (Mi bemolle maggiore) per orchestra (um 1823). Es musiziert die Staatsphilharmonie Krakau unter Leitung von Roland Bader.

Vincenzo Bellini wurde am 3. November 1801 in Catania, Sizilien, in einer Musikerfamilie geboren. Er zeigte schon früh musikalisches Talent und lernte ab 1819 am Konservatorium in Neapel Harmonielehre, Begleitung und Kontrapunkt. Außerdem studierte er Gesang und Komposition. Schon während seiner Schulzeit schrieb er mehrere Sinfonien, zwei Messen und die Kantate „Ismene“ (1824). Sein Debüt gab er 1825 mit seiner ersten Oper „Adelson e Salvini“.

1827 zog er nach Mailand, wo er unter anderem weitere Opern komponierte. Erfolgreich war auch seine Oper „La Sonnambula“, uraufgeführt 1831 in Mailand, mit der gefeierten Primadonna Giuditta Pasta als Amina.

Pasta trat auch in der Titelrolle von Bellinis berühmtester Oper „Norma“ auf, die am 26. Dezember 1831 an der Mailänder Scala ihr Debüt hatte und mit ihren wiederholten Aufführungen Bellinis Ruf als junger Meister des italienischen Opern-Belcanto begründete.

Sein lyrischer Stil mit langen, ausdrucksstarken Melodien und Kompositionen trugen viel zu seiner Beliebtheit bei. Als Schöpfer der romantischen italienischen Oper („Melodramma tragico“) beeinflusste er spätere Komponisten wie Gaetano Donizetti und Giuseppe Verdi. Neben Rossini und Donizetti zählt er zu den bedeutendsten italienischen Opernkomponisten vor Verdi.

Obwohl er nur ein kurzes Leben hatte – er starb am 23. September 1835, sechs Wochen vor seinem 34. Geburtstag –, hinterließ er einige der beliebtesten Opern des Belcanto-Repertoires. Seine größten Meisterwerke, die Opern „La Sonnambula“ und „Norma“, gehören nach wie vor zum aktiven Repertoire der Opernhäuser auf der ganzen Welt.