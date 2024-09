Musiker unter sich: Klavierduell mit Beethoven

Daniel Gottlieb Steibelt war ein deutscher Pianist und Komponist, der von 1765 bis 1823 lebte. Geboren in Berlin komponierte er unter anderem dieses Harfenkonzert (1807). Es spielt Masumi Nagasawa an der Pedalharfe und die Kölner Akademie unter Leitung von Michael Alexander Willens.

Satz I: Ohne Tempobezeichnung 00:00



Satz II: Adagio 16:42Satz III: Rondo: Allegretto 19:48.

Bild: Jean-Baptiste Gautier Dagoty – Marie Antoinette spielt ihre Harfe im Morgenkleid (1774)

Daniel Gottlieb Steibelt wurde am 22. Oktober 1765 als Sohn eines Klavierbauers geboren. Er wurde schon in jungen Jahren musikalisch gefördert. Seine ersten Musikstudien absolvierte er bei Johann Philipp Kirnberger.

Sein Vater wollte, dass er eine militärische Karriere einschlug – was jedoch nicht in Steibelts Sinn war. Ab 1790 lebte er in Paris und machte sich als Pianist und Komponist einen Namen. Einige Jahre später zog er nach London um, 1799 ging er auf eine große Konzerttournee als virtuoser Pianist durch Deutschland und Österreich.

Im Jahr 1800 forderte Steibelt in Wien Ludwig van Beethoven zu einem Klavierduell heraus. Beethoven ging als Sieger aus diesem Wettstreit hervor, was Steibelts Ruf schadete. Er brach daraufhin seine Tournee ab. Trotz dieser Niederlage blieb Steibelt zu Lebzeiten ein angesehener und erfolgreicher Musiker. Ab 1808 war er in St. Petersburg tätig, wo er 1811 zum Direktor der Französischen Oper ernannt wurde und 1823 starb.

Er war einer der produktivsten Komponisten seiner Zeit und komponierte zahlreiche Werke, darunter Opern, Ballette, Klavierkonzerte und -sonaten, Trios, Quartette und Quintette und unzählige Etüden.