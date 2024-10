Nana Mouskouri nahm Album mit „Weiße Rosen aus Athen“ beim Mauerbau auf

Sie habe das Stück 1961 zusammen mit anderen Liedern für ihr erstes deutsches Album im halb zerstörten Grand Hotel Esplanade nahe dem Potsdamer Platz aufgenommen, sagte Nana Mouskouri der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.

„Während ich drinnen sang, konnte ich draußen zusehen, wie die Berliner Mauer gebaut wurde“, erinnerte sich die gerade 90 Jahre alt gewordene Griechin an diesen historischen Moment der deutsch-deutschen Teilung. „Das war für mich ein schreckliches Erlebnis, Menschen, die plötzlich voneinander getrennt waren, standen weinend an der Mauer und winkten sich verzweifelt zu.“

Sie verbinde viel mit Deutschland und vor allem mit Berlin, sagte Mouskouri. „Das hat auch mit der Teilung zu tun, die ich nur schwer akzeptieren konnte.“ Sie sei in der DDR aufgetreten und habe nicht nur dort das „Lied der Freiheit“ aus der Oper Nabucco gesungen, sondern auch auf Einladung eines französischen Kommandeurs am französischen Nationalfeiertag am 14. Juli 1982 vor der Mauer in Westberlin. „Ich sang für die, die hinter der Mauer eingesperrt waren, und für die, die an der Mauer den Tod gefunden hatten.“ (afp)