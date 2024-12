Shen Yun 2025 begeistert Florenz: Ausverkauftes Haus zum Europatournee-Auftakt

Am 27. Dezember feierte Shen Yun im italienischen Florenz, der Wiege der Renaissance, den Auftakt seiner Europatournee.

Das in New York ansässige Ensemble ließ die 5.000-jährige Kultur Chinas wiederauferstehen und begeisterte fast 2.000 Zuschauer im ausverkauften Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Am Ende der Veranstaltung gab es einen nicht enden wollenden Applaus und die Künstler verabschiedeten sich vom Publikum mit zwei Vorhängen.

Sehenswert

Der Unternehmer Paolo Mati war von der Vorstellung begeistert: „Die Aufführung war großartig! Sehr gut, sehr sehenswert! […] Auf jeden Fall sehenswert!“ Mit seinen Brüdern leitet Mati die Baumschule Piante Mati mit Sitz in Pistoia, ein 115 Jahre altes Unternehmen, welches Parks und Gärten in ganz Europa mit Zierpflanzen beliefert.

Über die Mission von Shen Yun sagte er: „Shen Yun belebt die traditionelle chinesische Kultur wieder, was sehr offensichtlich, wirklich spürbar und wunderschön ist.“

Auch seine Begleiter, Ingenieur Francesco Tiezzi, E-Commerce-Spezialistin Silvia Parentela und Rechtsanwältin Simona Brizzi lobten Shen Yun in den höchsten Tönen.

Tiezzi war besonders von dem Auftritt des Tenors angetan: „Die Lieder haben mich sehr berührt. Der Hinweis auf den Schöpfer in den Texten hat mich stark bewegt. Es ist wunderbar und ergreifend. Wir brauchen so etwas in der heutigen Welt, spirituelle Werte [und] Göttlichkeit, absolut. Es war eine wirklich schöne Aufführung, die die Geschichte der chinesischen Kultur erzählte.“

Parentela war fasziniert von der Eleganz des Tanzes. Zum Inhalt des Stückes über die Götter, die auf die Erde kommen, um die Welt zu retten, sagte sie: „Ich wusste vorher nicht, dass dieser Aspekt der chinesischen Kultur mit den Göttern zu tun hat. Es erinnert mich an griechische und römische Gottheiten. Ich wusste nicht, dass dies ein Teil der chinesischen Kultur ist. Die heutige [Aufführung] war erfrischend!“

Brizzi ist eine begeisterte Anhängerin des tibetischen Tanzes. Die Inhaberin einer Anwaltskanzlei fand die Darstellung von Göttern, die vom Himmel herabsteigen, um den guten Menschen zu helfen, herausragend: „Das ist eine spirituelle Verbindung, die ich vorher nicht kannte. Mir war einfach nicht klar, dass [die Aufführung] eine so tiefe Bedeutung hat.“

Ein Weihnachtsgeschenk

Steven Ducran leitet eine Baufirma in den USA. Er war gerade mit seiner Frau und Sohn auf Italienreise, als Shen Yun in Florenz auftrat, und Ducran schenkte ihnen Shen-Yun-Karten zu Weihnachten.

Nach der Aufführung sagte Ducran: „[Die Vorstellung] war großartig! Sie zeigte viele Elemente der chinesischen Kultur, einschließlich Tanz und Musik. […] Ich wollte diese Aufführung schon seit vielen Jahren sehen und da ich gerade zur rechten Zeit nach Italien gekommen bin, habe ich beschlossen, sie mir anzusehen.“

Sohn Taji Beharry-Subratie, der gerade seinen Abschluss in der Gastronomie gemacht hat, sagte: „Wir haben sie wirklich genossen. Endlich hatten wir die Chance, sie zu sehen.“

In diesem Jahr wird Shen Yun in über 200 Städten auf der ganzen Welt und auf fünf Kontinenten auftreten. Die Tournee-Saison 2025 wird für die Künstler die bisher arbeitsreichste und für die Theaterbesucher ein besonderes Erlebnis werden.

Tourneeplan in Europa

Bis Anfang Mai gastiert Shen Yun in Europa. Hier ein Überblick über die Termine in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Bis Anfang Mai gastiert Shen Yun in Europa.