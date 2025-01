Shen Yun in Österreich: „So etwas haben wir noch nie gesehen“

Es ist ein besonderer Moment, wenn sich der Vorhang öffnet zu einer Vorstellung, die weltweit mit acht Ensembles zeitgleich präsentiert wird. Vollendete Ästhetik und Tanztechnik als auch ein Orchester, welches östliche und westliche Klangwelten verschmilzt, erwarteten die Zuschauer. Jedes Jahr rankt sich all dies um wieder neu zu entdeckende Geschichten aus der 5.000-jährigen Kultur.

Faszinierend, wie jeder Zuschauer einen anderen Aspekt dieses Gesamtkunstwerks aus bildender und darstellender Kunst aufgreift, der ihm oder ihr seinen ganz persönlichen Zugang zu dieser Vorstellung der besonderen Art schenkt. Wir haben ein paar dieser Eindrücke für Sie festgehalten. Mit jeder Beschreibung erschließt sich, einem Puzzlebild gleich, die Vielfalt und Bedeutung von Shen Yun Performing Arts.

„Schönheit wird die Welt retten“

Mit einem Dostojewski-Zitat fasste Peter Benovic, Musiklehrer für klassische Gitarre aus Niederösterreich, seinen Eindruck von Shen Yun zusammen: „Schönheit wird die Welt retten“. Denn diese Schönheit in der Musik, im Tanz oder der bildenden Kunst müssen die Menschen absorbieren, ist er überzeugt. Nur so gäbe es Hoffnung, sprich Rettung für die Welt.

Daher ist es für ihn und seine Frau Daria selbstverständlich, jedem einen Besuch von Shen Yun zu empfehlen. Das Spiel der traditionellen zweisaitigen Geige, der Erhu, empfand er als sehr gefühlvoll und besonders interessant. Denn die Handhaltung bei der Bogenführung entspricht dem Barockinstrument Viola da Gamba aus dem 15./16. Jahrhundert, welche er selbst spielt und studiert hat.

Bemerkenswert waren für ihn die pentatonischen Läufe, die charakteristisch für die chinesische Musik, aber neu für europäische Ohren sind.

Mit den Geschichten über die Verfolgung von Tradition und Glauben durch die kommunistische Partei war das Paar bereits vertraut. Da sie vor rund 35 Jahren aus der Tschechoslowakei geflohen sind, wissen sie, was es heißt, unter kommunistischer Herrschaft zu leben. „Ich glaube, die Menschen, die dieses totalitäre System nicht erlebt haben, […] können das nicht so fühlen wie wir, oder wie die Chinesen, die in China leben“, ist Peter Benovic sich sicher. Sein Schwiegervater wurde acht Jahre im Gefängnis festgehalten, der Onkel seiner Frau elf Jahre.

Vielleicht nicht zuletzt aus diesen Erfahrungen heraus weiß Daria Benovic die Farbenpracht Shen Yuns mit seinen eigenwilligen Farbkombinationen zu schätzen. „Das Zusammenspiel der Farben, dieses Rosa und Hellgrün, das war einmalig. Und was mir so gut gefallen hat: die Bilder auf der Leinwand. Ständig erblühten rosa- oder pinkfarbene Bäume, das war sehr schön. Beeindruckend“, beschrieb sie ihre Wahrnehmung.

Lesen Sie auch Die wahre Geschichte von Shen Yun und Falun Gong: Ein Interview mit Li Hongzhi

„Da ist Wahrheit drinnen“

Anna Rolinek, ehemalige Tänzerin an der Wiener Staatsoper, ist sich des Wertes von Traditionen bewusst. Daher freute sie sich umso mehr, viel Wertvolles über das traditionelle China erfahren zu haben. Sie war für diesen Abend extra aus dem Burgenland angereist, insgesamt 400 km Fahrt. Ihre Begleitung, eine Schulfreundin, hatte sie auf Shen Yun aufmerksam gemacht.

Auf die Technik der Shen-Yun-Tänzer habe sie natürlich besonders geachtet als Frau vom Fach. „Wunder-, wunderschön. So etwas Exaktes – wirklich ganz etwas Schönes“, lautete ihr Urteil.

„Das ist etwas ganz Ruhiges und viel Wahres – viel Wahres. Man muss gar nicht religiös sein, sondern da ist Wahrheit drinnen“, sagte sie über ein Lied von Shen Yun, in dem es um moralische Werte und moderne Anschauungen in einer gottlosen Welt ging.

Die Frage, wie sich Rolinek beim Spiel der Erhu gefühlt habe, beantwortete sie mit den Worten: „Wirklich wunderschön, man glaubt, man ist im Himmel.“

Auch im nächsten Jahr, wenn Shen Yun ein neues Programm präsentiert, möchten die beiden Frauen gerne wieder dabei sein.

Lesen Sie auch Wie eine New Yorker Institution die KPCh bei ihrer Verfolgung unterstützt

In China nicht möglich

Für den Kameramann und Filmemacher, Helmut Deimel, der sich schon lange auf die Aufführung gefreut hat, sticht naturgemäß die von Shen Yun entwickelte „Kombination [des Tanzes] mit dem Videobild im Hintergrund“ als Erstes ins Auge. „Das ist toll gemacht, sehr gut“, fasst er seine Begeisterung in Worte.

Für seinen Geschmack könnte die Mission Shen Yuns, nämlich die wahre Kultur Chinas vor dem Kommunismus zu präsentieren, noch mehr im Mittelpunkt stehen. Denn das sei so gut umgesetzt gewesen. Dass Shen Yun im eigenen Land selbst nicht auftreten darf, verwundert ihn nicht. Doch er findet es unglaublich schade: „Dieses Land hat so viel zu bieten, vor allem die verschiedenen Kulturen.“

Für ihn gewinnt Tradition heutzutage immer mehr an Bedeutung. „Wir als Menschheit befinden uns ja wie in einem Schnellzug. Mein Beruf ist auch davon betroffen. Manches hat sich in 20 Jahren dermaßen entwickelt, das war noch vor Kurzem undenkbar.“

Deimel weiß es zu schätzen, dass Shen Yun mit seiner Betonung auf den Wert der Tradition auf all das hinweist, was in einer heutigen Zeit, die von künstlicher Intelligenz geprägt ist, vor allem jungen Leuten verloren gehen würde.

Die Epoch Times ist ein langjähriger Medienpartner von Shen Yun Performing Arts und berichtet seit der Gründung von Shen Yun im Jahr 2006 über die Veranstaltungen und Reaktionen des Publikums.

Einmalige Chance

Noch bis Anfang Mai gastiert Shen Yun in Europa. Darunter zehn weitere Städte im deutschsprachigen Raum. Nach den Erfolgen der vergangenen Jahre zu urteilen, erwarten die Zuschauer überall erfrischende und authentische Aufführungen.

Die Karten hierfür sind an manchen Standorten schon rar geworden. Daher werden das Ehepaar Benovic und Anna Rolinek mit ihrer Begleitung nicht die Einzigen sein, die sich freuen, einen weiten Anfahrtsweg auf sich genommen zu haben.

Hier ein Überblick über die Termine in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Weitere Informationen zu Aufführungszeiten und zum Ticketkauf finden Sie auf der offiziellen Website von Shen Yun, de.shenyun.com.

Die Epoch Times ist ein langjähriger Medienpartner von Shen Yun Performing Arts und berichtet seit der Gründung von Shen Yun im Jahr 2006 über die Veranstaltungen und Reaktionen des Publikums.