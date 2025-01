Shen Yun in Wien: Fünf Aufführungen vor vollem Haus

Schwer nachzuvollziehen sei auch, dass die Künstler überall weltweit auftreten würden, nur ausgerechnet in China dürften sie das nicht, sagt Heike Leimbach und empfindet dies als tragisch. Franz Pavlis ergänzt: „Für mich als Europäer ist es nicht so ganz nachvollziehbar, was das wirklich heißt. Wir bekommen es immer nur über die Medien mit, dass in China niemand machen darf, was er will, sondern nur, was der Staat sagt.“

Weiter geht es in Berlin

Während diese Zeilen hier geschrieben werden, sitzen die Künstler schon wieder in Bussen zum nächsten Aufführungsort. In der Hauptstadt Deutschlands geht es am 28. Januar weiter mit sieben Vorstellungen im Theater am Potsdamer Platz, wobei die vier Wochenendvorstellungen schon fast ausverkauft sind.

Auch hier wird Shen Yun seine Botschaft voller Lebensfreude und Zuversicht an die Menschen weitergeben: Solange wir uns als Lebewesen des Schöpfers begreifen, sind den Wundern in unserem Leben keine Grenzen gesetzt. Das rund hundertköpfige Ensemble jeder Shen-Yun-Gruppe arbeitet hart und voller Ausdauer daran, jede Aufführung zu einem ganz besonderen Moment für jeden Einzelnen werden zu lassen.

Erwähnenswert, dass es für die Berliner noch eine zweite Runde mit Shen Yun geben wird – in der Deutschen Oper Ende März.

Die Epoch Times ist ein langjähriger Medienpartner von Shen Yun Performing Arts und berichtet seit der Gründung von Shen Yun im Jahr 2006 über die Veranstaltungen und Reaktionen des Publikums.