Tickets in Rekordzeit ausverkauft: Shen Yun begeistert europäisches Publikum

Das in New York ansässige Ensemble Shen Yun Performing Arts hat Europa in den letzten Jahren im Sturm erobert und vor ausverkauften Häusern in den besten Veranstaltungsorten des Kontinents gespielt. Monate vor den Aufführungen im Jahr 2025 sind in mehreren Städten bereits keine Tickets mehr erhältlich.

Leipzig, das Shen Yun in der vergangenen Saison zum ersten Mal willkommen hieß, hat alle vier Vorstellungen bereits ausverkauft, und das mehr als drei Monate im Voraus.

Viele Interessenten weichen deshalb auf andere Veranstaltungsorte aus. In Deutschland wird Shen Yun in sechs weitere Städte kommen: Berlin, Dortmund, Frankfurt, Füssen, Ludwigsburg und Mülheim an der Ruhr. Österreich bietet Veranstaltungen in Salzburg und Wien, die Schweiz in Basel und Lausanne.

Veranstalter in Frankreich berichten, dass die erste ihrer Aufführungen Ende November ausverkauft war und die Tickets schnell vergriffen sind – pro Tag finden etwa 2.000 einen Abnehmer. Bis zum 5. Dezember waren bereits 115.000 Plätze für die Aufführungen von Shen Yun 2025 in Frankreich verkauft.

Shen Yun ist seit seiner Gründung im Jahr 2006 erheblich gewachsen, und heute touren acht Shen-Yun-Ensembles gleichzeitig um die Welt.

In der vergangenen Saison führte Shen Yun mehr als 800 Shows in über 200 Städten auf fünf Kontinenten auf, wobei fast ein Drittel dieser Shows in Europa stattfand.

Begeisterte Zuschauer schon im letzten Jahr

Janusz Reddig, ehemaliger Balletttänzer der Deutschen Oper Berlin, sah die Aufführung letztes Jahr in Berlin und kommentierte: „Phantastische Vorstellung, ganz toll, es ist wirklich einmalig.“

Franziska Bacher, Key-Account-Managerin, würdigte: „Die Farben, natürlich die Stoffe, die künstlerische Leistung, also die gesamte Performance, die finde ich einfach großartig.“

Aus der Sicht eines Musikers äußerte sich Dany Huppermans: „Die Synchronität mit der Musik und den Tänzern und der multimedialen Leinwand – unfassbar in Perfektion gemacht. Man kann es nicht beschreiben, man muss es gesehen haben.“

Bo Katzman, Musiker und Sänger betont: „Also die Moral von den Geschichten war immer eine liebevolle und das finde ich wunderschön.“

„Was mich ganz tief berührt hat, das ist einfach die Botschaft. Wir Menschen sind göttliche Wesen und gerade die Künstler – das ist das Göttliche in ihnen, das dort zum Ausdruck gekommen ist“, sagte die Fotografin Brigitte Kindermann-Reitzle.

Stimmen aus Frankreich

Claude-Louis Collomb, der pensionierte CEO von Cofitex, sah die Aufführung letztes Jahr in Lyon, Frankreich, und sagte, dass man sie nicht nur mit den Sinnen, sondern auch mit dem Herzen erleben muss.

„Diese Show hat viel Spiritualität, wenn man sie mit dem Herzen und nicht mit den Augen betrachtet. Wie Saint-Exupéry so schön sagte, kann man nicht gut mit den Augen sehen, man kann nur mit dem Herzen sehen“, sagte Collomb.

In Tours sagte der pensionierte Oberst der Armee, Alain Noury, dass der Geist der Shen-Yun-Künstler ihn dazu inspiriert habe, den Besuch der Aufführung zur Tradition zu machen.

„Die Tänzer arbeiten mit ihrer Seele, sie tanzen mit ihrem Geist – sie tanzen nicht nur mit ihrem Körper. Es gibt etwas in ihnen, das sie auf der Bühne übersteigt. Sie sind für den Genuss und das Wohlbefinden anderer da. Nach außen hin sind sie Profis, aber in ihrem Inneren steckt eine einfache Seele, die aus Glückseligkeit und Geist besteht“, sagte Noury.

„Es war eine wunderschöne, großartige Show, eine, bei der man an einen anderen Ort versetzt wird, bei der man sich mitreißen lässt. Wir wollen diese Menschen kennenlernen. Wir haben einen Einblick in etwas bekommen, das mit Sicherheit gut ist, also wollen wir sie besser kennenlernen. Wir wollen noch einmal wiederkommen.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Shen Yun Tickets Selling Fast in Europe“. (deutsche Bearbeitung jw)