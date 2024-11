G20: Brasilien fragt nach Hunger- und Klima-Zeche

Die G20-Staaten haben sich schon am ersten Tag ihres Gipfeltreffens in Rio de Janeiro auf eine gemeinsame Abschlusserklärung geeinigt.

Gastgeber Brasilien gelang es, die wichtigsten Punkte seiner G20-Präsidentschaft in dem Dokument unterzubringen – darunter auch den Kampf gegen Hunger und Klimaerwärmung. UNO-Generalsekretär António Guterres plädierte im Vorfeld dafür, im Hinblick auf die Klimakrise die G20-Staaten auf eine Führungsrolle beim Kampf gegen den Klimawandel einzuschwören.

Brasilien im Fokus

In Brasilien entstand jenseits des Atlantiks ein ins Monumentale verzerrte Spiegelbild der ehemaligen Super- und Kolonialmacht Portugal, welche heute ein eher bescheidenes Dasein als EU-Mitgliedsstaat fristet.

In Brasilien trat 2003 ein grundlegender politischer Wandel ein, als Luiz Inácio Lula da Silva in der futuristischen Hauptstadt Brasilia seine erste Präsidentschaft begann. Dieser bärtige, wohlwollend blickende Mann aus dem Volk, der als historischer Führer der brasilianischen Linken galt, betonte seine totale Unabhängigkeit von den USA.

Das aufstrebende Brasilien orientierte sich an den Ambitionen der Lusiaden und erhob innerhalb der multipolaren Welt unserer Tage den Anspruch auf einen Großmachtstatus. Unter der Abkürzung BRIC hatten die Medien einen Sammelbegriff für jene Schwellenländer erfunden – Brasilien, Russland, Indien, China – die Europas Bedeutung in den Schatten zu stellen drohten und mit den USA zusehends auf Augenhöhe kommunizierten.

Lula hatte dem Riesen Brasilien von 2003 bis 2011 einen beispiellosen Wirtschaftsboom beschert. Die Zahl der Armen halbierte sich. Doch 2012 endete der Aufschwung schlagartig. Brasilien rutschte in die Rezession ab; Arbeitslosigkeit und die ohnehin hohe Kriminalität stiegen rasant. Lulas Nachfolgerin, Dilma Rousseff von der Arbeiterpartei, scheiterte an den immensen Problemen.

Durch den Petrobras-Korruptionsskandal sowie die Odebrecht-Schmiergeldaffäre wuchs die Wut der Brasilianer auf ihre Regierung, also auf die Arbeiterpartei. Rousseff wurde gestürzt. Lula da Silva wurde aus dem Verkehr gezogen und inhaftiert.

Nach dem Amtsantritt von Bolsonaro hatte sich in Brasilen, einst das größte katholische Land der Welt, ein markanter Machtwechsel vollzogen.

Bolsonaros Wahlsieg – er selbst ließ sich erst 2006 von einem evangelikalen Pastor im Jordan taufen – wurde getragen von der explosiven Ausbreitung dieser Glaubensrichtung, nicht nur in Brasilien.

Seit dem Neujahrstag 2023 ist Lula wieder im Amt und vertritt seine schon in der ersten Amtszeit vertretenen politischen Überzeugungen.

Lula versteht sich als Klimaschützer

Für den brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva besitzt der Kampf gegen den Klimawandel einen hohen Stellenwert. Mit US-Präsident Joe Biden hat Lula einen Mitstreiter an der Seite, welcher aber nur noch wenige Wochen im Amt ist.

Bidens designierter Nachfolger Donald Trump will verstärkt Öl fördern und hatte schon in seiner ersten Amtszeit das Pariser Klimaabkommen für die USA außer Kraft gesetzt. Auch Brasiliens Nachbarland Argentinien ist in Rio vertreten und es wird befürchtet, dass der rechtsliberale argentinische Präsident Javier Milei, der sich selbst als „Anarchokapitalisten“ bezeichnet und den menschengemachten Klimawandel infrage stellt, aus dem internationalen Pariser Klimaschutzabkommen aussteigen wird.