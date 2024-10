Euer Wählerwille geschehe?

Nehammer mitverantwortlich für die Corona-Maßnahmen

Die zweitstärkste Partei war mit 26,27 Prozent die ÖVP unter Karl Nehammer, der eigentlich noch in seiner Amtszeit im Innenministerium hätte zurücktreten sollen, da sein Ministerium den Terroranschlag vom 02.11.2020 nicht verhinderte, obwohl genug Indizien vorlagen, um den damaligen Attentäter noch vor der Tat zu verhaften. Nehammer trat nicht zurück, sondern wurde ungewählt in das Amt des Kanzlers gehievt und war schließlich mitverantwortlich für die rigiden Corona-Maßnahmen der kommenden Jahre.

Drittstärkste Partei mit dem historisch schlechtesten Wahlergebnis der Zweiten Republik (21,14 Prozent) wurde die SPÖ unter Andreas Babler, ein Bürgermeister aus Niederösterreich.

Die NEOS konnten trotz unfreiwillig komischer Wahlplakate mit 9,14 Prozent zwar zulegen, bleiben dennoch weit hinter den anderen Parteien zurück. Die Grünen wurden als Regierungspartei von den Wählern brutal abgestraft (8,24 Prozent).

Eine „Verliererkoalition“

Sollte nun also ernsthaft eine „Verliererkoalition“ aus ÖVP, SPÖ und den Neos als Beiwägelchen zusammengestellt werden, werden sich die FPÖ-Wähler einmal mehr hintergangen fühlen und sich in ihrem Frust auf die herrschende Politik nur weiterhin bestätigt sehen. An die Wähler scheinen die Parteien aber ohnehin nicht zu denken, doch auch Kickl vergisst sie.

Denn bei genauerem Hinsehen wird klar, dass die übrigen Parteien – bis auf Babler, der eine Koalition grundsätzlich ablehnt – nur nicht mit Kickl als Parteichef koalieren wollen …wenn also Herbert Kickl wirklich ein Anliegen wäre, dass der Wille der FPÖ-Wähler geschehe, wie er im Wahlkampf verkündete, könnte er auf den Kanzlerposten verzichten, jemanden anderen einsetzen und so die übrigen Parteien in Zugzwang bringen. So hatte es zumindest im Jahr 2000 Jörg Haider gemacht und damals Susanne Riess-Passer den Vortritt überlassen.

Gräben in der Gesellschaft

Mittlerweile werden schon Großdemos von FPÖ-Anhängern verkündet, während die Grün- und Rotwähler Aufmärsche und mahnende Initiativen gegen die FPÖ veranstalten. Die Spaltung der Gesellschaft ist also weiterhin in Gange und verschärft sich immer mehr; auch die Wähler, die nicht die FPÖ gewählt haben, werden zusehends frustrierter und die Gräben zwischen den verschiedenen Fraktionen scheinen sich eher zu verhärten als zuzuwachsen.

Helfen wird das in erster Linie weiterhin der FPÖ, die auf einen Sieg bei der nächsten Wahl – nämlich in der Steiermark am 24. November – spitzt. Dem Frieden im Land ist die ganze Situation aber alles andere als zuträglich.

Jan David Zimmermann ist Wissenschaftsforscher, freier Autor und Publizist. Er lebt in Wien. 2023 erschien seine Sammlung politischer Essays aus den Jahren 2021–2022 mit dem Titel „Lethe. Vom Vergessen des Totalitären“.