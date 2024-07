Nachbarschaftliche Verbundenheit: Ein Gefühl des Dazugehörens

Unsere kleine, idyllische Gemeinde ist ein bemerkenswertes Beispiel für nachbarschaftlichen Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung. Ich wohne neben einer Dame, die mit scharfem Blick und Unterstützung ihrer Hunde unsere Einfahrt bewacht. Kein Fremder betritt unser Grundstück, ohne dass sie mich sofort informiert.

Neben dieser wachsamen Nachbarin finden sich wahre Gartenzauberer, die uns mit selbst gemachter Marmelade, frischem Gemüse und der freien Nutzung ihres Whirlpools verwöhnen. Ein weiterer Nachbar sorgt mit frischen Eiern für unser tägliches Frühstück und ein anderer liefert uns Grünkohl, der die ganze Winterzeit über reicht. Stets ist er auch bereit, eine helfende Hand zu reichen.

Unsere Gemeinschaft zeigt, wie Nachbarschaft funktionieren kann. Wir sind füreinander da und pflegen ein harmonisches Miteinander. Neben gegenseitiger Unterstützung und Freundlichkeit bemühen wir uns alle, großartige Nachbarn zu sein und die Gemeinschaft zu stärken.

Nachbarschaftliches Miteinander

In einer Zeit, in der soziale Isolation stetig zunimmt und zu einem ernsthaften allgemeinen Gesundheitsproblem geworden ist, zeigt eine Gemeinde, wie stark das Band der Nachbarschaft sein kann. Hier engagieren sich meine Frau und ich aktiv für die Sauberkeit unserer Umgebung, indem wir Müll entlang der Straße aufsammeln und unsere reiche Ernte an Aprikosen und Pflaumen mit unseren Nachbarn teilen.

Voller Stolz lassen wir die anderen wissen, dass wir für jede Situation das passende Werkzeug ausleihen können – sei es eine Rohrzange oder eine Laserwasserwaage. Dinge, die wir nicht mehr benötigen, stellen wir am Ende unserer Einfahrt zur kostenlosen Mitnahme bereit, bevor sie zum Secondhandladen oder zur Müllhalde gebracht werden. Holzreste, Zäune und andere Kleinigkeiten finden so schnell neue Besitzer.

Unsere Nachbarn kennen und mögen uns, sie bitten uns um einen Gefallen und revanchieren sich auf vielfältige Weise. Diese gegenseitige Unterstützung schafft ein starkes Gefühl von Gemeinschaft und Zugehörigkeit. Für uns ist dies nicht nur ein Ort, an dem wir leben, sondern ein Ort, zu dem wir gehören.

Während viele Menschen, insbesondere ältere, zunehmend ohne familiären Rückhalt und mit dem Verlust von Freunden zu kämpfen haben, kann dies ein Lichtblick sein. Fast jeder hat Nachbarn. Und in einer solchen Gemeinschaft zeigt sich, wie wertvoll und bereichernd nachbarschaftliche Beziehungen sein können.

Die Vorteile nachbarschaftlicher Bindungen

Eine kürzlich von der Gerontological Society of America veröffentlichte Studie hat die Bedeutung der Beziehungen zu unseren Nachbarn für das psychische Wohlbefinden hervorgehoben. Demnach sind diese Bindungen „besonders wichtig für die entwicklungsbezogenen Aspekte des psychischen Wohlbefindens“.

Die Studie stellte fest, dass geringe Kontaktfrequenzen oder der Verlust des Nachbarschaftskontakts mit einem Rückgang des eudaimonischen Wohlbefindens verbunden ist. Dieser Rückgang wird teilweise durch eine geringer wahrgenommene Unterstützung von Nachbarn erklärt.

Das eudaimonische Wohlbefinden ist ein tiefes, inneres Gefühl von Zufriedenheit, das aus einem bedeutungsvollen und authentischen Leben entsteht. Im Gegensatz dazu entsteht hedonisches Wohlbefinden durch das Genießen von Vergnügungen und das Vermeiden von Schmerzen. Eudaimonisches Wohlbefinden gilt als die beständigere Form des Glücks, während eine zu starke Betonung des hedonistischen Glücks zu Übermaß und negativen Folgen führen kann.

Eine australische Studie, veröffentlicht in „Social Science and Medicine“, hat untersucht, ob die Vorteile, die wir durch unsere Nachbarn erfahren, messbar sind. Die Ergebnisse zeigen, dass ein starkes Nachbarschaftsgefühl mit besserer physischer und mentaler Gesundheit, geringerem Stress, besserer sozialer Unterstützung und erhöhter körperlicher Aktivität verbunden ist.

Auch eine japanische Studie, veröffentlicht in „BMJ Open“, fand heraus, dass das Leben in einer unterstützenden Nachbarschaft, in der sich die Bewohner beim Vorbeigehen grüßen, es einfacher macht, bei Bedarf um Hilfe zu bitten. Diese Studien verdeutlichen, wie wertvoll und bereichernd nachbarschaftliche Beziehungen für das individuelle Wohlbefinden sein können.

Wie man eine bessere Nachbarschaft aufbaut

In einer Zeit, in der das Gefühl der Gemeinschaft häufig zu kurz kommt, gibt es einfache Schritte, um eine bessere Nachbarschaft zu schaffen. Der erste Schritt beginnt oft mit einer kleinen Geste. Wer zögert, an die Tür eines Nachbarn zu klopfen und sich vorzustellen, kann sich eine freundliche Bemerkung überlegen. Ein kurzer Gruß oder ein nettes Wort im Vorbeigehen, während der Nachbar im Garten arbeitet, kann bereits viel bewirken.

Um die Nachbarschaft enger zusammenzubringen, ist ein Nachbarschaftsfest eine hervorragende Idee. Ein Beispiel aus unserer Gemeinschaft zeigt, wie es funktionieren kann: Jedes Jahr organisiert eine Familie in unserer Straße ein großes Fest mit Livemusik und regionalen Spezialitäten. Die gesamte Straße wird eingeladen, und das Fest wird zu einem Höhepunkt des Jahres, der die Bewohner näher zusammenbringt.

Ein weiterer effektiver Weg, die Nachbarschaft zu vernetzen, ist die Gründung einer Facebook-Gruppe. Ein engagierter Administrator kann sicherstellen, dass nur echte Anwohner Zugang erhalten. Eine solche Gruppe bietet nicht nur Raum für den Austausch, sondern auch für praktische Tipps und Hinweise.

In unserer Straße haben wir eine solche Gruppe ins Leben gerufen. Hier tauschen wir uns über eine Fuchsfamilie aus, die in der Gegend umherstreift, und verfolgen das Wachstum der Jungen. Außerdem erinnern wir einander daran, den Müll bis zum Abholtag sicher zu verstauen. Durch diese Gruppe habe ich zwei Nachbarn kennengelernt, die uns ihre Boote auf dem nahe gelegenen See zur Verfügung stellen.

Es ist ein wunderbares Gefühl, die Menschen um sich herum zu kennen. Jedes Mal, wenn man ein bekanntes Gesicht auf der Straße trifft, bereichert ein freundlicher Austausch den Tag. Eine starke Nachbarschaft beginnt mit kleinen, aber bedeutungsvollen Schritten.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Where Everybody Knows Your Name“. (deutsche Bearbeitung kr)

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.