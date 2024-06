Neuwahlen in Frankreich: Macrons Todeskuss für Marine Le Pen?

Macrons Schritt, die Nationalversammlung aufzulösen und damit Neuwahlen herbeizuführen, klingt wie ein Eingeständnis des Scheiterns angesichts der großen Chancen der Partei Rassemblement National (RN), nach dem 7. Juli die Regierung zu stellen. Diese Entscheidung könnte aber auch das Ergebnis einer wohlüberlegten Strategie sein, die darauf abzielt, die Partei von Marine Le Pen für 2027 zu disqualifizieren.

Macrons Scheitern bei den Europawahlen

Der Präsident der Französischen Republik kündigte am Sonntag, 9. Juni, die Auflösung der Nationalversammlung an. Die Ergebnisse der Europawahl waren durch das historische Ergebnis des RN (31,7 Prozent) geprägt, das mehr als doppelt so hoch war wie das der macronistischen Liste, die von Valérie Hayer (14,6 Prozent) getragen wurde.

Die Entscheidung des Staatschefs löste ein politisches Erdbeben aus und könnte zu einer Neugestaltung der politischen Landschaft Frankreichs führen. Sie machte auch eine krachende politische Niederlage für Emmanuel Macron deutlich. Bei seiner Wahl am 7. Mai 2017 hatte er versprochen, die Zahl der Stimmen für Marine Le Pen zu verringern. „Ich werde in den kommenden fünf Jahren alles tun, damit sie (die Wähler des RN) keinen Grund mehr haben, für die Extreme zu stimmen“, hatte er gesagt.

Der Rest ist bekannt. Der RN hat die Europawahlen 2019 gewonnen, Marine Le Pen hat in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen 2022 ein höheres Ergebnis erzielt als 2017, der Rassemblement National hat bei den letzten Parlamentswahlen mit 89 Sitzen die gläserne Decke durchbrochen und am Sonntag sein bestes Ergebnis bei allen Wahlen erzielt.

RN führt in allen Umfragen mit deutlichem Vorsprung

Das politische Scheitern des derzeitigen Herrn des Élysée-Palastes ist umso bedeutender, als Emmanuel Macron höchstwahrscheinlich mit denjenigen regieren muss, die er sich geschworen hatte, zu bekämpfen und zu schwächen.

Umfragen für die Parlamentswahlen am 30. Juni und 7. Juli wurden bereits durchgeführt und versprechen der Partei mit der Flamme (RN) einen Sieg (33 Prozent), zehn Prozentpunkte vor der Linkskoalition (22 Prozent). Die Präsidentschaftsmehrheit würde 19 Prozent erhalten. Laut dem Institut Harris Interactive müsste sich die RN mit einer relativen Mehrheit begnügen und würde zwischen 235 und 265 Sitze erhalten, gegenüber den 289, die für eine absolute Mehrheit erforderlich sind.

Sollte dieses höchstwahrscheinliche Szenario eintreten, wäre der Staatschef gezwungen, einen Premierminister aus den Reihen der Rassemblement National zu ernennen. Frankreich würde also in eine Kohabitation eintreten [Anm. d. Red.: Kohabitation wird in der französischen Politik der Zustand bezeichnet, wenn der Präsident einer anderen politischen Partei angehört als die Mehrheit, die die Regierung stellt].

Die psychologischen Auswirkungen wären für Emmanuel Macron und die Macronie schrecklich, vor allem einige Wochen vor der Eröffnung der Olympischen Spiele. Die Augen der Welt werden nicht auf das Ereignis an sich oder auf Emmanuel Macron gerichtet sein, sondern auf den jungen RN-Premierminister Jordan Bardella, der bei der Eröffnungsfeier am 26. Juli an der Seite des Staatschefs stehen wird.

Eine subtilere Strategie von Emmanuel Macron?

Neben dem Eingeständnis des politischen Scheiterns, das die Ankündigung der Auflösung der Nationalversammlung offenbart, könnte diese Entscheidung auch das Ergebnis einer politischen List sein, die Emmanuel Macron langfristig dienen könnte.

Den Rassemblement National an die Regierung kommen zu lassen, könnte eine Möglichkeit für Macron sein, der Partei von Marine Le Pen den Todeskuss zu geben. Wenn der RN in die Regierung eintreten und es nach zwei oder drei Jahren nicht schaffen würde, die wirtschaftliche Lage des Landes zu verbessern oder eine wirksame Politik zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung umzusetzen, kann der Präsident dies als Argument nutzen, um ihn unglaubwürdig zu machen.

Er kann sich auch auf die früheren Positionen des RN zu Russland in einem weiterhin instabilen internationalen Kontext mit einem Krieg in der Ukraine, der immer noch vor den Toren Europas tobt, stützen und so dafür sorgen, dass die Partei im Jahr 2027 von den Franzosen abgelehnt und für viele Jahre disqualifiziert würde.

Der Präsident spielt auf Risiko

Wenn dies die Strategie von Emmanuel Macron sein sollte, ist sie jedoch nicht ohne Risiken. Der RN kann sehr wohl an die Macht kommen und sich als geeignet erweisen, das Land zu regieren und eine konsensfähige Politik aufzubauen. Im Übrigen hat der Vorsitzende der Republikaner (LR), Eric Ciotti, angekündigt, dass er sich mit Blick auf die bevorstehenden Parlamentswahlen eine LR-RN-Allianz wünscht. Eine Mehrheit aus Abgeordneten der Rechten und des RN und die Aufnahme von LR-Spitzenkräften in eine von Jordan Bardella geführte Regierung würden der Partei von Marine Le Pen, die sehr oft wegen ihres „Mangels an Kompetenz“ kritisiert wurde, Glaubwürdigkeit verleihen. Der LR ist eine sogenannte „Regierungspartei“ und ihre Führungskräfte wissen definitiv, wie man regiert.

Das könnte ein großer Vorteil für die politische Gruppierung RN sein, die noch nie die Macht ausgeübt hat, die Strategie des Staatschefs zu durchbrechen und Marine Le Pen in drei Jahren zu seiner Nachfolgerin zu machen.

Der Artikel ist im Original in der französischen Epoch Times unter dem Titel „Dissolution : le baiser de la mort d’Emmanuel Macron au RN ?“ erschienen.



Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.